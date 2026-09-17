ハリド・ブラールーズは、AZがヨーロッパリーグ初戦のサンダーランド戦（0-1敗戦）でもっとやれたはずだと考えている。AZアルクマールは十分すぎるほどのチャンスを作ったが、得点を奪えなかった。その一因を担ったのがメックス・メーディンクだった。

このFWは試合終了10分前、チームを同点に導く絶好機を迎えたが、あまりにも長く待ちすぎ、ロビン・ルーフスが伸ばした足にボールを当ててしまった。ブラールーズはいら立ちを隠さなかった。「このレベルなら、少なくとも1本は決めないといけない」と、ブラールーズはZiggo Sport のスタジオでAZの数々の決定機について語った。

「メーディンクのあのチャンスだ。単純にシュートが甘すぎるし、低すぎた。情け容赦がないなら、ああいうのはゴール上部に叩き込むものだ。テオ（ヤンセン、編集部注）が言った通り、ストライカーならキラーにならなければいけない。ましてオランダ代表を目指すならなおさらだ。こういうチャンスこそ、自分を際立たせられる場面なんだ」

「もう一度間を取って、さらに一回持ち直したことで、自分自身が完全にいい体勢で打てなくなっている。だから、自分の思った通りのキックができなくなる。これは100パーセントのチャンスを無駄にしただけだ」と、いら立った様子のブラールーズは話す。「こういう部分は改善しないといけない。試合全体を見ても、彼は単純に雑だったし、くさびの受け手としても良くなかった……。それに、与えられたチャンスは決めなければならない」

メーディンク自身も、もっと良くならなければならないと感じている。「いくつかの場面では、まだ少し簡単にボールを失ってしまったと思う。でも、いいプレーもいくつかあった。自分の課題は、それを継続してやり続けることだ」と、Ziggoのスタジオの解説陣と同意見のメーディンクは語った。「最後のあのボールは叩き込まないといけない。考えすぎず、ただインステップで。ペナルティーエリアの中では、僕は致命的な存在にならないといけないし、そうならなければならない」

メーディンク自身が罪悪感を抱いている一方で、その後テオ・ヤンセンは彼のインタビューにかなり厳しい見方を示した。「興味深いね。彼は自分がかなりまずまずの試合をしたと感じている。かなり満足しているようだ。私ならこの試合をもう一度落ち着いて見返すよう勧める。なぜなら、ストライカーとして致命的でなければならない場面、そしてチームに少し落ち着きを与えるために強さを見せなければならない場面がいくつもあるからだ。あの数回の場面だけでは足りないよ、友よ」と、ヤンセンは容赦なく言い放った。

「彼は本当に魅力的な選手だし、技術的にも洗練されていて、いい選手になるための条件はすべて備えている。ただ、あのハングリーさが欠けている。すべてを懸けなければならないんだ。常にすべてを出し尽くさなければならないし、私は時々そこが少し欠けているように感じる。彼にはそれだけのポテンシャルがあるのに、それをすべて引き出せていない」と、ヤンセンは締めくくった。