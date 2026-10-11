アーロン・ボウマンが、ルーベン・ファン・ボメルのチャージについて初めて反応を示した。このプレーにより、アヤックスのDFは数週間にわたってリハビリを強いられていた。ボウマンは土曜日、NEC戦で復帰。NECはヨハン・クライフ・アレナでの一戦を勝ち点1で終えた。

ボウマンは72分、ミチェル監督によって投入された。試合後、ESPNの取材に対し、アヤックスのセンターバックは「またピッチに立ててうれしい」と喜びを語った。

まだ19歳のボウマンは、9月初旬にファン・ボメルの激しいタックルを受けて負傷。PSVのウイングはレッドカードを免れ、このビッグマッチでの一件は大きな騒動となった。試合はアヤックスが1-3で敗れていた。

ボウマンは、この5週間をどのように過ごしたかをこう説明している。「本当に普段通りに過ごしていた。ただ復帰と回復に集中していた。またここに立ててうれしい。この数週間は、また力強く戻ってくるために積極的に取り組んでいた」

また、現在は痛みなくプレーできていると強調した。「肺挫傷で、呼吸をする時が一番つらかった。こんなことは今まで一度もなかったから、これもまた新しい経験だった。でも今はしっかり回復できた。もう何も問題はない」

ボウマンはすでにファン・ボメルとの一件を完全に過去のものとしている。「もう完全に乗り越えているし、これ以上そのことについて話したいとはあまり思わない。今またピッチに立ててうれしい。起きてしまったことだし、そういうものだからね」