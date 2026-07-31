ヨーロッパリーグ予選のフェレンツヴァーロシュ戦でFCトゥウェンテが2-2で引き分けた後、ワウト・ウェグホルストはいら立ちをあらわにしていた。FWは、とりわけハンガリーの相手選手の1人とやり合う場面もあった。

ウェグホルストは試合終了の笛の後、ラミズ・ゼロウキとともに、ただちに主審のヴィクトル・コピエフスキーのもとへ向かい、説明を求めた。『主審は本当にすべてを正しく裁けていたわけではない。1分は追加されてもよかったし、ところどころでCKもあった。それでも、今日は主審のせいではない』とESPNの解説者マルク・ファン・ライスワイクは語った。

その後、トゥウェンテのアタッカーはベルギー人DFトーン・ラーマーカースとの握手を拒否した。フェレンツヴァーロシュのその選手はそれを快く思わず、手でウェグホルストの胸を小突いた。

ラーマーカースのチームメート、マリアーノ・ゴメスがそれに割って入るため駆けつけた。『まだ少し言い争いが続いている』と、試合後の映像を見たファン・ライスワイクは嘆いた。

ウェグホルストは、この欧州の一戦の最中にもすでに激怒していた。試合終了間際、2-2の場面でルート・ナイスタットのクロスが完全に失敗に終わった際のことだ。『ああいう場面こそ落ち着いていなければならない。あの時は、ただその局面を見極めなければならない』と、落胆したアタッカーは話した。

『結局のところ、単なる感情なんだ。ああいうボールが来れば、ただ腹が立つものだ』と、ウェグホルストは終盤の怒りについて説明した。『今はその1つの場面を取り上げているだけだ。でも、ああいう場面は十分にあった。結局、それがサッカーなんだ』

2-2の引き分けは、先週1-2で敗れていたトゥウェンテにとって十分ではなかった。トゥッカーズは今後、カンファレンスリーグに回る。