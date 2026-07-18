ボアドゥがPSVとの契約を申請、ルーベン・ファン・ボメルが復帰。

PSVはユニオン・サン＝ジリスに7－3で勝利し、リベンジを果たした。昨年9月のCLで1－3で敗れていた相手だ。

PSVはW杯代表組を除き、ジョーイ・フェールマン、スヴェン・マイナンス、ヤレク・ガシオロフスキら主力を起用した。

前半30分、コーナーキックからライアン・フラミンゴが頭で先制。その3分後、デニス・マンがペナルティエリア外から右隅に追加点を決めた。

その後、サン＝ジリスのモハメド・フセイニが1点を返した。彼はニック・オリイと一対一の局面で、元スパルタンのゴールキーパーの頭上を越えるループシュートを決めた。しかし、PSVはマイナンスがバックパスのミスを突いて得点し、リードを再び2点差に戻した。

後半に入るとサン・ジリスが反撃。シルディリアのファウルで得たPKをフロルツが蹴ったが、オリイが止め、跳ね返りも捕った。しかし直後、オリイのパスがフセイニに拾われ、3－2に。 さらにギルヘルメ・スミスが同点弾を記録し、PSVに追い打ちをかけた。





75分にはまるで別チームのような2チームがピッチに立った。このときルーベン・ファン・ボメルがPSVに復帰。左ウイングは9月末のアヤックス戦で前十字靭帯を断裂し、この日初めてピッチに立った。

後半開始9分、ジョエル・ファン・デン・ベルグがジーノ・フェルフルストのクロスを頭で合わせ4－3とした。

その後、アミール・ブハムディとサミ・ブフダネのゴールで6－3とした。ブフダネの得点は、契約なしながら出場したマイロン・ボアドゥのパスから生まれた。

さらに数分後、ボアドゥのパスをオースティン・ジョーンズが押し込み7－3とした。