2026年W杯グループリーグ初戦でポルトガルはコンゴ民主共和国と1-1で引き分けた。クリスティアーノ・ロナウドのパフォーマンスには精彩を欠き、批判が相次いだ。

元ガーナ代表のケビン・プリンス・ボアテングも「彼はもはや代表にプラスにならない」と指摘した。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』のインタビューで彼は「もしロナウドが真のチームプレーヤーなら、若い選手にチャンスを譲るべきだ」と語った。

関連記事：

「もはや付加価値はなく、何も成し遂げられない」…ポルトガルメディアがロナウドを痛烈に批判

また、「ロナウドがいないほうが代表は機能する。彼がいると選手たちに大きなプレッシャーがかかる。どの攻撃でも皆が彼にパスを出そうとするからだ」と続けた。

ミランとバルセロナでプレーした経験を持つ彼は、ロベルト・マルティネス監督がタイトルを狙うならロナウドの役割を見直すべきだと主張する。 「大会で勝ち進みたいなら、ロナウドは主役の座を譲り、最後の15～20分だけ出て決着をつければいい」

この発言は、ポルトガルが初戦で期待外れのパフォーマンスを見せたことを受けてのものだ。この試合でロナウドは、主要大会10試合連続無得点という不振が続いており、代表チームにおける彼の現在の役割について、国内外から激しい批判の声が上がっている。