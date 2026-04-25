ヘーレンフェーンがフォルトゥナ・シッタールに勝利し、プレーオフ進出を確実にした。

SCヘーレンフェーンは土曜のホームゲームでフォルトゥナ・シッタルトを2－1で下した。

12分にはアウェーチームが先制。リムニオスがフリーで抜け出し、シエルハウスが落とし、ブリッティンが押し込んだ。0-1。

しかしそのリードは長く続かず、16分にはヤコブ・トレンコウの右突破からリンゴ・メールフェルトが同点弾を叩き込んだ。

その後も攻防が続く中、CKからマース・ウィレムセンのヘディングがポストを叩き、反対にシエルハウスのチャンスも決まらなかった。

前半終了間際にはヘーレンフェーンが再三チャンスを作ったが、マーカス・リンデイのシュートも枠を外れた。

後半も両チームとも決定機を創出した。ヘーレンフェーンは枠外へシュートしたが、直後に絶好機が訪れる。 フォルトゥナMFランス・ドゥイフェスティンが至近距離からのシュートをゴールライン上でクリア。直後、反対側でFWシエルハウスが遠距離から放ったシュートはGK頭上を越えたが、ポストに弾かれた。

試合終了まであと15分ほどとなったところで、ホームチームがついに先制した。リンデイがジャスティン・フブナーの足の間を抜ける見事なトラップを見せると、自らつま先でボールを押し込み、2-1とした。

アウェイチームはリバウンドからドゥイフェスティンの見事なボレーシュートで同点を狙ったが、ゴールは生まれなかった。終盤にはイヴォ・ピントが激しいタックルを受けて退場となり、即座にレッドカードが提示された。

この勝利でヘーレンフェーンはプレーオフ圏をキープし、47ポイントで7位。9位フローニンゲンとは5ポイント差、フォルチュナは12位。