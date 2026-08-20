ルシャレル・ヘールトライダのPSV移籍は木曜日、再び実現へ一歩近づいたが、取引はまだ完全にはまとまっていない。26歳のDFはすでにアイントホーフェンでメディカルチェックを無事に通過したものの、PSVは不可解にも依然としてRBライプツィヒからの最終承認を待っている。

移籍市場の専門家ムニル・ブアリンによれば、ライプツィヒの監査役会がいまだ契約への最後の承認を出していないという。なぜその許可がまだ下りていないのかは明らかになっていないが、現状では最終的なゴーサインがすぐに出る可能性がある。

ヘールトライダは火曜日の夜、メディカルチェックと期限付き移籍成立を見据えてすでにオランダへ渡っていた。メディカルテストは当初、水曜日の午前に予定されていたが、ライプツィヒから最終的な許可が出ていなかったため実施されなかった。

PSVとライプツィヒの間では、なお1点の解決事項が残っており、木曜日午後の時点でもまだ完全には片付いていない。それでもヘールトライダは木曜日午後、メディカルチェックを終える許可を得ており、移籍に向けた重要な実務的ステップはすでに踏まれたことになる。

PSVとライプツィヒは火曜日、1シーズンのレンタルに買い取りオプションを付ける形で、大筋合意に達していた。アイントホーフェンのクラブはレンタル期間全体で合計約600万ユーロを負担する見込みで、これによりライプツィヒは来季のヘールトライダの給与を全額給与総額から外すことができる。

買い取りオプションは約1300万ユーロとみられるが、PSVがシーズン終了後にそれを簡単に行使する可能性は高くない。移籍金と元フェイエノールト所属選手の給与を合わせると、王者の財政的な余力に大きな負担を与えることになると、デ・テレグラーフが報じている。

PSVは、イェルディ・スハウテンの重い膝の負傷によって生じた穴を埋める存在としてヘールトライダを考えている。技術部門は、彼がボール扱いに長け、背後に大きなスペースがある状況でも守ることができ、対人戦にも強いことから、ペーター・ボス監督のサッカーに適していると見ている。

ヘールトライダには以前、複数の国から関心が寄せられており、フェイエノールトとアヤックスもその状況を問い合わせていたが、オランダ代表の同選手はPSVを優先した。