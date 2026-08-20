ルトシャレル・ヘールトライダの移籍がついに完了したと、デ・テレグラーフ、ムニル・ブアリン、リク・エルフリンクが木曜夜に報じた。ブアリンは、移籍金が当初考えられていたよりも低いとも伝えている。デ・テレグラーフは、彼が背負う背番号も把握している。

木曜午後、ヘールトライダはPSVでのメディカルチェックのためにアイントホーフェン入りしていた。これを問題なく終えたにもかかわらず、まだ契約書にサインすることはできなかった。

複数メディアによると、その理由はRBライプツィヒの監査役会がまだこの取引に最終承認を与えていなかったためだった。だが現在はそれも済んでいる。

PSVとライプツィヒは火曜日、1シーズンのレンタルに買い取りオプションが付く形で、すでに大筋合意に達していた。アイントホーフェン側はレンタル期間に合計約600万ユーロを負担する見通しで、これによりライプツィヒは来季のヘールトライダの給与を全額、給与総額から外すことができる。

そしてブアリンは、その買い取りオプションがさらに低く、わずか1250万ユーロになると報じている。デ・テレグラーフによれば、ヘールトライダはPSVで背番号2を着ける。

PSVは、イェルディ・スハウテンの重い膝の負傷によって生じた穴を埋める理想的な解決策としてヘールトライダを見ている。強化部は、ボール扱いに優れ、背後に大きなスペースがある状況でも守ることができ、対人戦にも強いことから、彼がペーター・ボス監督のサッカーに適していると考えている。

ヘールトライダには以前から複数の国から関心が寄せられており、フェイエノールトとアヤックスも彼の状況について問い合わせていたが、このオランダ代表選手はPSVを優先した。