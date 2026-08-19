ルットシェレル・ヘールトロイダが、PSV移籍をめぐるうわさに反応した。オランダ代表のDFは、クインテン・ティンバーのインスタグラム投稿のコメント欄で反応を示している。

火曜日、ファブリツィオ・ロマーノ氏は、ヘールトロイダがPSVへの移籍を望んでいると伝えた。PSVはRBライプツィヒと、1500万ユーロの買い取りオプション付きレンタル移籍で、ほぼ合意に達しているという。

フェイエノールトで200試合以上に出場したヘールトロイダは、ロッテルダムのクラブの落胆したサポーターたちから、SNS上で激しく非難されている。

ヘールトロイダが反応したクインテン・ティンバーの投稿には、彼を批判するコメントが寄せられている。ティンバーが友人をかばうと、彼にも矛先が向けられた。「ネズミは仲間同士ってことか？」

最終的に、ヘールトロイダ本人もティンバーの投稿のコメント欄に加わった。彼は上記のコメントに対し、「ネットギャングスター、お前はしゃべりすぎだ。本当の真実はすぐに明らかになる」と返している。

ヘールトロイダ自身の最新投稿のコメント欄にも、彼の移籍について大量の反応が寄せられている。フェイエノールトのファンは、ヘビの絵文字を繰り返し投稿している。