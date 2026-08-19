ルシャレル・ヘールトライダが、PSV移籍をめぐるうわさに反応した。オランダ代表のDFは、クインテン・ティンバーのインスタグラム投稿のコメント欄で反応を示している。

火曜日にファブリツィオ・ロマーノ氏は、ヘールトライダがPSVへの移籍を望んでいると報じた。PSVはRBライプツィヒと、1500万ユーロの買い取りオプション付きレンタル移籍で、ほぼ合意に達しているという。

フェイエノールトで200試合以上に出場したヘールトライダは、ロッテルダムのクラブを応援する失望したサポーターたちから、ソーシャルメディア上で激しく非難されている。

ヘールトライダが反応したクインテン・ティンバーの投稿のコメント欄では、本人に批判が浴びせられている。ティンバーが友人をかばうと、彼にも矛先が向けられた。「ネズミはネズミ同士ってことだな？」

最終的に、ヘールトライダ本人もティンバーの投稿のコメント欄に加わった。彼は上記のコメントに対し、「ネットギャングスターだな、お前はしゃべりすぎだ。本当の真実はすぐに明らかになる」と返している。

また、ヘールトライダ自身の最新投稿のコメント欄にも、移籍をめぐって大量の反応が寄せられている。フェイエノールトのファンは、ヘビの絵文字を頻繁に投稿している。