共有 GOALをGoogleでフォロー

バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスが、昨日の土曜日に行われたブンデスリーガのハンブルク戦（0-0）で退場処分を受けたヨシュア・キミッヒを擁護し、ミスが危機に発展するべきではないと強調した。

広告

またヘーネスは、バイエルンが現在の苦しい時期を乗り越え、より強くなって戻ってくると確信していることを明かした。

ヘーネスはドイツ誌『キッカー』に対し、キミッヒの退場について次のようにコメントした。「誰にでも時々ミスを犯すことは許される。それで話は終わりだ」

関連記事

欧州の得点関与ランキング：エムバペが2位、ヤマルが首位

過去13年でレアル・マドリードとバルセロナ以外では最も危険なラ・リーガのストライカー、ザビリ

さらにチームの状況について、こう続けた。「我々がこの苦しい時期から、より強くなって抜け出すと強く確信している。そうなれば、一部の人々は警戒しなければならなくなるだろう」

広告 広告

名誉会長は、昨日の土曜日に行われたブンデスリーガ第11節ハンブルク戦のスコアレスドローでの選手たちの戦いぶりを称賛した。「チームを祝福したい。並外れた闘志あふれるパフォーマンスを見せてくれた。特に10人になってからはね。コンラート・ライマーの負傷後、主力9人を欠いた状態でプレーしなければならなかったことを忘れてはならない」

Related Topics

試合ではバイエルンが長い時間にわたって主導権を握ったものの、ハンブルクの守備をこじ開けられずに苦しんだ。そして44分、アレクサンダー・ロッシング＝レレシートに押されたキミッヒが、報復として相手の髪をつかんで倒し、一発退場となった。バイエルンは残りの時間を10人で戦うことになった。

キミッヒの批判

ヘーネスはまた、キミッヒが先週水曜日に行った発言にも言及した。キミッヒはその中でクラブ首脳陣を批判し、チームメイトのジャマル・ムシアラを擁護していた。

広告

ヘーネスはキミッヒの発言に気分を害してはいないとし、チームメイトを守らなければならないキャプテンとして当然の姿勢だとの見方を示した。

ヘーネスの発言は、バイエルンが不振に陥る中で飛び出したものだ。チームは直近3試合で勝利がなく、国内リーグでケルンと1-1で引き分けると、チャンピオンズリーグではフランスのリールに1-2で敗れ、さらにハンブルクとスコアレスドローに終わった。

広告

欠場者の多さもチームの問題に拍車をかけている。ハンブルク戦では、ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィス、マヌエル・ノイアー、イスマエル・サイバリら主力の多くを欠いた。

さらにライマーも試合中に右足首の腱を負傷。クラブは手術が必要であると発表したが、復帰時期は明らかにしていない。

広告

バイエルンは公式声明で、ライマーが右足首の腱の一つを脱臼したと説明。手術を受け、当面の間戦列を離れるとしている。

一方、ドイツ紙『ビルト』は、ライマーの離脱期間は最大3カ月に及ぶ可能性があり、さらに長引く恐れもあると報じた。この見立てが正しければ、シーズンの大部分を欠場することになる。

広告

ライマーはハンブルク戦の52分に途中出場したが、足にタックルを受け、87分に負傷によりピッチを後にした。

バイエルンは来週火曜日、DFBポカール（ドイツカップ）ラウンド16でヘルタ・ベルリンと対戦し、その後ブンデスリーガでの戦いを再開する。