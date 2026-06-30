ヘンリー、ノルウェー代表のチームメイトであるハーランドを絶賛

ティエリ・アンリはアントニオ・ヌサを絶賛した。このスピードスターはW杯ラウンド16のコートジボワール戦で、ノルウェーに先制点をもたらした。

「アントニオ・ヌサにとって、なんて素晴らしいワールドカップの瞬間だろう。ノックアウトステージで国がヒーローを必要とする時、これが夢見るフィニッシュだ。冷静で恐れを知らない」とアンリはフォックス・ニュースのスタジオで語った。

だからこそ、ここ数年多くの人がヌサの潜在能力を語ってきた。彼はスピードがあり、ダイレクトで予測不能なプレーをする。自信を持ってDFに挑むとき、彼を止めるのは悪夢だ。今夜、彼はサッカー界の最大の舞台で結果を出せることを証明した」とアンリは賛辞を続けた。

さらに彼は、その見事なゴールについてこう論じた。「私が最も感銘を受けたのは、フィニッシュではなく、責任を引き受ける勇気だった。W杯では、その一瞬がキャリアを左右する。ヌサは迷わず自分を信じ、今やノルウェーには夢を追い続ける現実的なチャンスが生まれた」

「ノルウェーが今夜コートジボワールを破りたいなら、これは始まりであって、終わりであってはならない。あと45分間、集中力と規律と気概を保つ必要がある。ノックアウトステージで最も難しいのは、先制した後だ」とアンリはハーランドたちに助言した。

ノルウェーが勝ち進めば、ベスト16でブラジルと対戦する。カルロ・アンチェロッティ率いるブラジルは、月曜の日本戦で苦戦しながらも2－1で辛勝した。