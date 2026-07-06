ヘンリーがバロジョン事件の「忘れられた犠牲者」のファイルを開く。

1998年W杯優勝メンバーでフランスレジェンドのティエリ・アンリは、米国代表フォラリン・バロゴン選手に出場停止処分が取り消された件について、処分自体の是非ではなく、決定の遅れが戦術面に与えた影響を指摘した。

アンリは「フォックス・スポーツ」のインタビューで、問題なのは決定内容ではなくタイミングだと指摘。4～5日遅れたことで、2026年W杯決勝トーナメント1回戦のベルギー戦に向けた戦術準備が混乱したと強調した。

レッドカードの妥当性に議論が集中する中、アーセナルレジェンドは「試合前に準備を進めているのに、直前で変更を迫られる。この決定でまさにそれが起きた」と述べた。

さらに彼はこう続けた。「あのファウルがレッドカードに値するとは思わないし、皆も同意している。選手は故意にやったわけではない。だがベルギー代表にとっては、この判定で試合への準備がすべて変わってしまう。判定自体は正しいが、なぜこんなに遅れたのか？」

イングランドのレジェンド、ウェイン・ルーニーらが判定の正当性を論じる中、アンリは戦術面での影響に焦点を当てた。

FIFAは試合直前にバログンの出場停止を撤回し、彼は火曜未明のアメリカ対ベルギー戦に出場できることになった。