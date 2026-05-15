ヘンドリクスは、ヴァン・ヘルダーへの痛烈な批判を受けて、明確なメッセージを送った

ヘレーネ・ヘンドリクスは金曜日、番組『Vandaag Inside』でジャック・ファン・ゲルダーの批判に反論した。当面は彼に会わず、話もしない意向だ。

ファン・ヘルダーは今年、番組『デ・オランジェゾンダグ』から突如姿を消した。長期契約交渉が決裂したためだ。木曜日、彼は協力関係が成立しなかった経緯を語り、その際、ヘンドリクスにも批判的な態度を示した。 ファン・ヘルダーは「正直に言うと、彼女には失望した。ほとんど連絡がなく、それはやはり辛かった」と語った。

ヘンドリクスは4月末にファン・ヘルダーに連絡を取ろうとしたと『デ・テレグラーフ』に説明。ファン・ヘルダーは4月29日の着信に気づいたが、その時点では連絡できなかったとしている。

ヘンドリクスは『ヴァンダグ・インサイド』で「メディアでは批判を受けることもある。正当なら黙るべきだが、今回は不当でつらかった」と語った。

ヘンドリクスは「ファン・ヘルダーは重要な点を忘れている」と反論する。 「私は夏の世界杯期間中に彼に出てもらいたいとずっと言ってきた。でも彼自身が扉を閉じた。それはいいが、2日後に気が変わっても、タルパ編集部に4度も頭を下げて頼むわけにはいかない。どこかで私の信頼性も問われる」

今週、ウィルフレッド・ヘネーの代役を務める司会者トーマス・ファン・フローニンゲンは、ヘンドリクスがファン・ヘルダーに「犠牲にされた」と結論づけた。司会者は「そう言えるかもしれませんね」と外交的に答えた。ヨハン・デルクセンは、この件でヘンドリクスに非はないと付け加えた。

ファン・ヘルダーは金曜日にヘンドリクスに何度か電話したが、ヘンドリクスは出なかった。ファン・ヘルダーは「いつか一緒にランチやコーヒーを飲みたい」と話しており、ヘンドリクスは「そのうち実現するだろうが、今週ではない」と語った。