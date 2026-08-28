FCフォレンダムが金曜夜、エールステ・ディヴィジで圧勝した。 “もうひとつのオレンジ” は、ヘンク・フェールマンの4得点などもあり、FCドルトレヒトを6-1で一蹴。中でも彼のヒールシュートは額縁に入れたくなる一撃だった。MVVマーストリヒトはヨングAZに1-2で勝利し、オランダ2部でいまだ無敗を維持している。

FCフォレンダム 6-1 FCドルトレヒト

フォレンダム対ドルトレヒトは、まさにヘンク・フェールマンの独壇場となった。長身FWは15分以内に早くも2ゴールを決め、3-1で迎えた前半終了時点のリードを導いた。後半開始直後には、フェールマンが後ろ向きのヒールでノールックシュートを決め、ハットトリックを完成させた。

1時間過ぎにプレシャス・ウグウがPKを失敗したものの、フォレンダムに影響はなかった。試合終了15分前には再びフェールマンが決めて5-1。スーパーFWは、レウフェン・ニーメイエルの3-1もアシストしていたニック・ドーデマンのクロスに、ニアで合わせて押し込んだ。さらに1分も経たないうちに、ドーデマン自身もファーへの低いシュートで6-1とした。

RKCヴァールヴァイク 2-2 ヨングPSV

RKCは3試合を終えてなお未勝利で、PSVのリザーブチーム相手にその流れを変えたいところだった。ホームチームは実際に素晴らしい立ち上がりを見せ、ケヤン・バレラの連続ゴールで早々に2-0とした。

しかし、RKCにとっては結局痛い展開となった。30分弱でスレイマネ・シディベが1点を返すと、後半開始直後にはオースティン・ジョーンズが見事なループシュートを決め、元PSVのGKニーク・シクスの頭上を抜いて2-2とした。

FCデン・ボス 1-4 フィテッセ

試合序盤、FCデン・ボスが先制するかに見えた。フィテッセのGKコナー・ファン・デン・ベルフが愚かなファウルを犯したが、ケヴィン・モンツィアロのPKを止め、自らのミスを取り返した。

そのファン・デン・ベルフは28分、0-1の場面でアシスト役にもなった。彼のロングボールを受けたナウファル・バニスがファン・ヘールトゥムを完全に翻弄し、その後ニアに決めた。

前半終了10分前には、アーネムのチームが0-2とリードを広げた。今度はバニスが、見事に浮き球を収めた後にアシスト。得点者はフィリペ・デ・フェレイラだった。

その後はバニス自身が0-3のゴールも決めた。至近距離から押し込むと、最終的には0-4に。デン・ボスのGKペパイン・ファン・デ・メルベルがソロモン・ボナーのクロスを完全に見誤り、手の間をすり抜けさせてしまったためだ。ロレンツォ・ホフマンが試合終了10分前にデン・ボスの意地を見せ、1-4とした。

ローダJCケルクラーデ 2-2 NACブレダ

ローダ対NACは、試合前から見応えある一戦になると期待されており、両チームはその期待を裏切らなかった。チャンスの多い試合は、前半にマルコ・トル（ローダ）とムサ・スマノ（NAC）のゴールで2度スコアが動いた。

ローダはアンソニー・ファン・デン・フルクのPK成功で勝利を手にするかに見えたが、そうはならなかった。試合終了10分前、パウル・グラドンがブレダに勝ち点1をもたらした。

ヨング・アヤックス 3-2 ヘルモント・スポルト

ヨング・アヤックスはデ・トゥーコムストで11分以内に先手を取った。ファレル・ナシュの約25メートルのシュートが突然ゴールに吸い込まれ、1-0となった。さらにそのわずか数分後、アムステルダムのリザーブチームはエムレ・ウニュファルの好シュートで2-0とした。

だが、2点差は長く続かなかった。20分以内にはすでに2-1。ブライアン・コグリンがCKからヘディングで決めた。後半にはセム・デッカースが2-2とした。

最終的にアヤックスを勝利へ導いたのは、新加入のディエゴ・プーニョだった。この試合ですでに2アシストを記録していたイタリア人は、クロスを軸足の後ろから流し込み、3-2とした。

ヨングAZ 1-2 MVVマーストリヒト

MVVは開幕3試合で3勝と素晴らしいスタートを切っており、ヨングAZとのアウェー戦でも勝ち点3を手にした。オリヴィエ・デュモンが前半に先制し、後半にはノア・エル・ハムダウイが追加点を記録。ユリアン・ウーリプの反撃弾で終盤は緊迫した展開となったが、 デ・ステレンドラーヘルスが競り勝った。







