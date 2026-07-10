コラムニストのヘンク・スパーンは『ヘット・パロール』紙で、ヨハン・ステールが練習場「デ・トゥーモスト」で人気がなかったと指摘する。ショーン・ステールがアヤックスを去り、父子とも批判されている。

スパーンは現在主にW杯について執筆しているが、「とはいえ、『並外れた才能』を持つステールについて少し触れておかなければならない」と記す。

しかし、ステールがニューカッスル・ユナイテッドへ移籍したことで、スパンの評価は一変した。昨季は絶賛していた18歳のMFだ。

「とりわけ父親は、息子の才能について語り尽くせない様子だ。彼があまりにも大声で称賛したため、『デ・トゥーケスト』では、その男が遠くから見えるやいなや、人々は耳を塞いでいたほどだ」とスパーンは続ける。

昨年ブレイクした際、スパーンが彼に寄せた称賛はすべて消えた。「淡々としたMFはヨング・アヤックス40試合で1ゴール4アシスト、エールディヴィジ20試合で1ゴール1アシストだった。」

守備への参加？ ある時もあれば、ない時もある。壁の中で背を向ける場面も見た。パス？ 深い位置へはほとんどせず、横パスが多い。

スパーンは、ステールへの期待値を修正すべきだと結論づける。「ニューカッスルにとって2700万は小遣い程度。クライフの息子は神ではないし、ステールの父も使徒ではない。」