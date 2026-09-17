ヘロニモ・ルジのデビュー戦でマンチェスター・シティが難なく一夜を終える

マンチェスター・シティは木曜夜、カラバオカップの次ラウンド進出を決めた。チームはホームでチャンピオンシップ所属のノリッジ・シティを5-0で下した。

マンチェスター・シティでは木曜夜、多くのビッグネームがベンチスタートとなった。エンツォ・マレスカ監督は、まだ17歳のフロイド・サンバを最前線で先発起用。両脇にはアランとラヤン・アイト＝ヌーリが入った。

中盤はアユーブ・ブアディ、マテオ・コバチッチ、ラヤン・シェルキが先発。最終ラインは右からリコ・ルイス、アブドゥコディル・フサノフ、ヴィトール・レイス、ニコ・オライリーで構成された。ゴールマウスでは元アヤックスのヘロニモ・ルジがデビューを飾った。

試合の立ち上がりは両チームが小さなチャンスを作ったものの、決定的な場面には至らなかった。マンチェスターで均衡が破れたのは、前半30分を過ぎてからだった。

先制点を挙げたのはサンバ。アランのクロスにドイツ人FWがうまく頭で合わせ、1-0とした。さらに3分後、ブアディのお膳立てでGKと1対1になったシェルキが、冷静にゴール右下へ流し込んで追加点を奪った。

後半開始直後、マンチェスター・シティは一気に試合を決める。すでにアシストを記録していたアランが、クラブデビュー戦を自らのゴールでも彩った。見事な個人技から、最後はボールをファーサイドへ突き刺した。

その数分後、ザ・シチズンズはさらにリードを広げる。ノリッジのペナルティーエリア内でボールを受けたサンバが、見事なカーブシュートを決めた。その後、アウェーのノリッジも一矢報いたかに見えたが、モハメド・トゥーレの得点はオフサイドで取り消しとなった。

終盤には途中出場のライアン・マカイドゥーが5-0とした。18歳のアタッカーは、トラップせずにそのままゴール左上隅へ流し込んだ。