ヘレーヌ・ヘンドリクス：「ディエゴ・マラドーナと話す機会はあったけれど、それは彼のホテルの部屋でのことだった」

ヘレーネ・ヘンドリクスはポッドキャスト『HNM De Podcast』で、2017年にディエゴ・マラドーナをインタビューした際、何時間も待たされ、目立つ随行員がいたと語った。

2017年、マラドーナはミエルロのホテル「デ・ブルグ」に2週間滞在。アラブ首長国連邦のFCフジャイラ監督として滞在していた。

ヘンドリクスはFox Sports代表としてインタビューの機会を得たが、面会はスムーズに進まなかった。「彼は20人ほどの随行員を連れていた。みんな大げさできびきびしており、扱いが難しかった。彼にとって彼らは王様のような存在だった」。

ロビーで待つ間、一行はゆっくり食事を続けていた。「約束があるなら、たとえマラドーナでも少しは待ってほしい。私は動じず、そのまま待った」。

「6時間待った時点で帰ろうかと思った」とヘンドリクスは明かす。するとスタッフは「部屋でなら話せる」と伝えた。

「つまり、彼の部屋でインタビューだ。しかもまずカメラなしで顔合わせだと。驚いたよ」とヘンドリクスは振り返る。

ヘンドリクスがホテルを出ようとしたとき、マラドーナが降りてきた。「そこでカメラを回し、外で立ち話した。ピーナッツバターなど雑談した後、本題を少し尋ねると、彼は裁判所へ行った」。

「インタビューと呼ぶのは難しいが、大物スターとはそんなものだ。もしあの小さな部屋に行っていたら、相手はエレーヌ・ディエゴ・マラドーナだったかもしれない。いい名字だね」とヘンドリクスは冗談を言った。