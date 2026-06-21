ヘレーネ・ヘンドリクスは土曜日の番組『デ・オランジェゾマー』で、フレンキー・デ・ヨングに批判的なあだ名を付けた。オランダ代表MFは自身のプレースタイルへの批判を気にしていない。

「『ティッキ・ブレード』ね。これについては何度も話し合ったわ」と、ヘンドリクスはオランダ代表の中盤におけるデ・ヨングの役割について切り出した。「皆さんは、彼の『ティッキ・ブレード』なプレーをどう思いましたか？」

サンダー・デ・クラマーは「以前『シュフィー・シュフィー』サッカーについて話したことがあるが、今回は違っていた。とても良かった」と5－1で勝ったスウェーデン戦でのデ・ヨングのプレーを評価した。

ヘンドリクスは、デ・ヨングが前半で交代した理由も尋ねた。テオ・ヤンセンは「軽い怪我だった」と説明し、ハーフタイムでの交代は妥当だと語った。

「大会は長いし、4－0とリードしていたから、この交代は妥当だ」と説明した。

デ・ヨングは、自分のプレーが誤解されていると語る。「『深い位置へパスを出さない』と言われるが、それは事実ではない。よく見ていないだけだ。試合やその瞬間の状況、相手の動きによって変わる。多くの要素が絡むのだ。」