ヘレーヌ・ヘンドリクスがジャック・ファン・ヘルダーの痛烈な批判に反論

ヘレーネ・ヘンドリクスは、『デ・オランジェゾマー』を去ったジャック・ファン・ゲルダーの厳しい発言に反応した。彼女は『デ・テレグラーフ』紙に、彼の言葉に衝撃を受け、連絡を取ろうとしたと語った。

ファン・ヘルダーは今年、『デ・オランジェゾマー』に長期出演するかどうかの交渉が決裂し、突如番組を去った。木曜日、彼は関係が続かなかった経緯を明かし、ヘンドリクスにも批判的だった。「正直、彼女には失望した。ほとんど連絡がなく、辛かった」と語った。

『デ・テレグラーフ』紙の取材にヘンドリクスは動揺を隠せず、4月末に自ら連絡を取ろうとしたと説明した。

「正直、少し傷つきました。特にこれまで良好だった関係を考えると」とヘンドリクスは語った。

その後、ヴァン・ヘルダーはヘンドリクスが実際に電話を試みたことを認め、4月29日に着信があったことに後で気づいたが、その時点では連絡が取れなかったと説明した。

ファン・ヘルダー氏は「その後もう一度連絡があれば誤解は防げた」と語っている。

その間にも2人のテレビタレントは接触したようだ。しかし『デ・テレグラーフ』紙によると、関係は依然として完全には修復されていない。「当面は『コード・オレンジ』だ」と、かつて同じ番組に出演した2人のぎくしゃくした関係が報じられている。