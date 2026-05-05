ヘレン・ヘンドリクスが司会者としての究極の夢を明かした。

『アルゲメン・ダグブラッド』紙のインタビューで、ヘレーネ・ヘンドリクスは昨年の背中の手術後遺症で、5月9日開始の『スタッツロテリー・ショー』で司会を務めるものの、番組内の身体的な課題には参加できないと語った。

彼女は長年の背中トラブルで昨年手術を受け、数か月休養。番組『デ・オランジェゾンダグ』の司会もジョニー・デ・モルとトーマス・ファン・フローニンゲンに譲った。

そのため『デ・スタッツロテリー・ショー』ではヘンドリクスは体を動かす仕事をしない。「まだリハビリ中ですが、出演したくて、すべての企画を見て『私もやりたい！』と思いました。でも、仕方ないです」と語った。

仕事面では2025年は厳しい年だった。 「手術で仕事を休み、給料をそのまま受け取っていた分、今は穴埋めをするのが当然だ。約束通り、ただ仕事をこなしたいだけ」

テレビで成功しても冷静な理由を聞かれると、「性格なの。カメラマンが潜むこともないし、スキポール空港を一人で歩けるし、列にも並ぶわ。大したことじゃないの」と笑う。

『ヴァンダグ・インサイド』のように普通の人々と働いているので、それも助けになっています。私はただありのままの自分です。それ以上の秘密はありません」とブレダ出身の司会者は語る。彼女には、テレビの仕事でまだ叶えたい究極の願いがある。

「もし私がもう一度挑戦したいとすれば、それはオリンピックです。ただし、この世界ではスポーツの放映権がどこにあるかで状況が変わります。今後、どんな機会が訪れるか様子を見たいと思います」とヘンドリクスは語り、話を締めくくった。