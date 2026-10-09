ヘラクレス・アルメロが金曜夜、今季最初のピリオド優勝を決めた。フィンセント・ヘイルマン監督のチームはホームでRKCヴァールヴァイクを3-0で下した。ライバルのアルメレ・シティもFCアイントホーフェンに3-0で勝利したが、及ばなかった。

ヘラクレス・アルメロ 3-0 RKCヴァールヴァイク

ヘラクレスは試合前、RKC相手に勝ち点1を得ればピリオド優勝が決まることを分かっていた。取りこぼす可能性があるのは敗戦し、なおかつライバルのアルメレ・シティがFCアイントホーフェンに勝利し、得失点差4を埋めた場合だけだった。

アルメレ側はヴァールヴァイクの後押しに大きな期待を寄せていたが、最終的にそれは実現しなかった。後半開始から5分、ヘラクレスがPKを獲得し、トリスタン・ファン・ヒルストがこれを決めた。

後半半ばにはデーモン・ミラニがヘディングでネットを揺らし、あらゆる疑念に終止符を打った。さらに間もなく、左サイドバックのマニー・ロドリゲスも見事なボレーで得点し、3-0となった。

アルメレ・シティ 3-0 FCアイントホーフェン

アルメレは大差で勝ち、なおかつRKCに望みを託さなければならないことを理解していた。少なくとも金曜のアルメレに落ち度はなかった。アルメレは快速のエマニュエル・ポクのゴールで早々に先制した。

前半30分弱にはミラン・デ・ハーンも歓喜の瞬間を迎えた。見事に決め切り、これが今季初ゴールとなった。

後半にはジェームズ・ローレンスがヘディングを決めて3-0とし、勝利はほぼ手中に収まった。ただ、ピリオド優勝にはそれでも足りなかった。

デ・フラーフスハップ 2-1 ヨングFCユトレヒト

前半半ば、ウェッセル・コーイが将来有望なドムスタットの若手チームに先制点をもたらし、これでデ・フラーフスハップは一時的にKKD最下位となった。

後半に入ると、ドゥーティンヘムのチームははるかに説得力のあるプレーを見せ、ビハインドを完全にひっくり返した。フェッデ・デ・ヨングがニアで押し込んで同点とすると、その後クラブ得点王のユリアン・カニアも、美しいトラップから冷静に流し込み、2-1とした。

FCドルトレヒト 0-3 FCエメン

エメンは南ホラントで先制した。見事な攻撃の最後を締めくくったのはジャック・クーパー＝ラブだった。クーパー＝ラブは0-2の場面でも重要な役割を果たし、フレディ・クイスペルへ横パスを送った。

ドルトレヒトは反撃を実現できず、終盤には0-3も喫した。ムスタファ・アブドゥラティフが内側へ切れ込み、ボールをニアへ沈めた。

FCフォレンダム 2-0 フィテッセ

前半は0-0で折り返す流れに見えたが、ルカ・ブロンドーがそうはさせなかった。マイク・クレインの好アシストから、ファーでヘディングを決めた。

試合終了15分前、フォレンダムがリードを広げた。ドーデマンが横へ送り、フェールマンがフェールマンらしく軸足の後ろから決めて2-0とした。

ヨング・アヤックス 0-3 VVVフェンロ

ヤノ・モンセラーテ、ヘロニモ・スピナ、エムレ・ユニュファルらが先発したヨング・アヤックスは、デ・トゥクムストで散々な夜を過ごした。

エディ・ズリアニが開始4分以内に0-1をもたらすと、後半にはレオン・シュミットとフィリップ・ハイゼもリンブルフ勢のために得点。さらに途中出場のディエゴ・プーニョが遅れたタックルで一発退場となり、ヨング・アヤックスは10人で試合を終えた。結果は0-3だった。

ヨングAZ 0-1 FCデン・ボス

ヘッセル・エイケルボームが41分、ケヴィン・モンジアロのクロスをヘディングで決め、この試合唯一のゴールを挙げた。

後半、ヨングAZは圧力を強めたが、GKペパイン・ファン・デ・メルベルがいくつもの好セーブでチームを支えた。FCデン・ボスはモンジアロを通じて試合を決定づける絶好機も得たが、このアタッカーは枠を外した。

NACブレダ 1-0 MVVマーストリヒト

NACは金曜夜、苦しみながらも1-0で勝利した。シャルル＝アンドレアス・ブライムが開始5分で先制し、これで直近4試合で5点目となった。

早い時間にリードを奪ったにもかかわらず、リック・クライス監督のチームは低調な試合運びに終始し、相手をほとんどコントロールできなかった。後半はMVVがホームチームに圧力をかけたが、GKミヒャエル・フェリップスが無失点を守り抜いた。

ローダJCケルクラーデ 1-1 ヨングPSV

ローダJCは金曜夜、劇的な形で勝ち点1を手にした。リンブルフのチームは76分に失点。ヨングPSVのFWオースティン・ジョーンズがCKの場面で完全にフリーとなり、0-1を強烈に蹴り込んだ。

6分後、同じジョーンズにPKで試合を決めるチャンスが訪れたが、これを失敗。するとローダJCはこのミスを最大限に生かし、ミッチェル・パウリッセンの注目すべきFKが壁を経由して決まり、同点に追いついた。

TOPオス 3-1 ヘルモント・スポルト

TOPオスは金曜夜、びしょ濡れのピッチでヘルモント・スポルトに快勝した。マウレズモ・ヒノケが25分、フランスリン・ンシンギのアシストからファーへ決めて先制したが、8分後にミシェル・ルートヴィヒがヘルモント・スポルトに同点弾をもたらした。

それでも前半終了前、ヒノケが再びチームを勝ち越しに導いた。ユスティン・マチューのスルーパスを受け、冷静にこの日2点目を決めた。86分には途中出場のマウリリオ・デ・ランノイがヘディングで3-1とし、試合を決めた。