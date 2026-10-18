あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1084718119.jpgPro Shots
GOAL
翻訳者：

ヘラクレス・アルメロが危なげない勝利で首位固め、ジャン＝ポール・エンジョリが再び2得点

MVVマーストリヒト 対 ヘラクレス
MVVマーストリヒト
ヘラクレス
エールステ・ディビジ

ヘラクレス・アルメロがケウケン・カンピウン・ディヴィジの首位をさらに固めた。フィンセント・ハイルマン監督率いるチームは日曜日、敵地でMVVマーストリヒトに5-1で勝利。アルメレ・シティ、VVVフェンロ、FCエメンとの勝ち点差は6となった。 

前半30分にシル・ファン・デル・ウェーヘンが先制点を挙げ、首位チームにとって難しい試合になるかと思われた。ミカ・ルイエンダイクが巧みにボールをスルーすると、右ウイングバックのファン・デル・ウェーヘンが力強く決め、1-0とした。 

しかし、ヘラクレスはすぐに逆転する。まずモーリス・ヴルシュがMVVの不十分なクリアを生かして同点とすると、その1分後にはシャフィク・アッバスが巧みに走り込んでボールを押し込み、1-2とした。 

アッバスは後半も好調ぶりを示した。マニーの1-3となるゴールに続き、ジャン＝ポール・エンジョリの1-4となるゴールもアシスト。エンジョリは軸足の後ろからボールをゴールに流し込んだ。 

ヘラクレスにとって、最終的にはほとんど苦労のない夜となった。さらにリードを広げられるだけのチャンスをつくり、そのうちの一つをエンジョリが決めて、最終スコアを1-5とした。アルメロのチームは自信を胸に、来週NACと対戦するブレダへ向かう。

次の試合
BOS

BOS

エールステ・ディビジ

2026年10月23日

MAA

MAA

NAC

NAC

エールステ・ディビジ

2026年10月23日

HER

HER

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー