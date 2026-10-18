ヘラクレス・アルメロがケウケン・カンピウン・ディヴィジの首位をさらに固めた。フィンセント・ハイルマン監督率いるチームは日曜日、敵地でMVVマーストリヒトに5-1で勝利。アルメレ・シティ、VVVフェンロ、FCエメンとの勝ち点差は6となった。

前半30分にシル・ファン・デル・ウェーヘンが先制点を挙げ、首位チームにとって難しい試合になるかと思われた。ミカ・ルイエンダイクが巧みにボールをスルーすると、右ウイングバックのファン・デル・ウェーヘンが力強く決め、1-0とした。

しかし、ヘラクレスはすぐに逆転する。まずモーリス・ヴルシュがMVVの不十分なクリアを生かして同点とすると、その1分後にはシャフィク・アッバスが巧みに走り込んでボールを押し込み、1-2とした。

アッバスは後半も好調ぶりを示した。マニーの1-3となるゴールに続き、ジャン＝ポール・エンジョリの1-4となるゴールもアシスト。エンジョリは軸足の後ろからボールをゴールに流し込んだ。

ヘラクレスにとって、最終的にはほとんど苦労のない夜となった。さらにリードを広げられるだけのチャンスをつくり、そのうちの一つをエンジョリが決めて、最終スコアを1-5とした。アルメロのチームは自信を胸に、来週NACと対戦するブレダへ向かう。