エールディビジ - Eredivisie Asito Stadion

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ヘラクレス対FCフローニンゲン戦の放送・配信情報

以下に、ヘラクレス対FCフローニンゲンの視聴方法をご紹介します。

この試合はESPN（Ziggo経由）で視聴できます。未加入者は以下のリンクから登録すればライブ視聴可能です。

旅行中でストリーミングサービスにアクセスできない場合は、VPNでオランダのサーバーに接続すれば視聴できます。

NordVPNでどこでも視聴

海外では、普段使うストリーミングサービスで試合を見るためにVPNが必要なことがあります。NordVPNなどを使えば、安全に視聴できます。

チームニュース＆メンバー

ヘラクレスはI. メシク、M. テ・ウィーリック、A. ファン・ホーレンベックが負傷で欠場。L. クレノヴィッチは出場停止。ホームチームの予想スタメンは以下の通り：T. ヤンシンク； D. ミラニ、S. チェスティッチ、J. ヴィークホフ、D. ファン・デル・クスト；E. アールストランド、T. ファン・ギルスト、M. エンゲルス；W. オールド＝チク、J. ザンブレク、L. ゼーフイク。

FCフローニンゲンは負傷中のM.フークストラを欠く。その他の欠場者はいない。予想スタメンはE.ヴァッセン、M.レンテ、M.ピールスマン、D.ヤンセ、T.ブロックザイル、T.ランド、Y.タハ、D.ファン・デル・ヴェルフ、 J. シュロイダース、T. デ・ヨンゲ、T. ファン・ベルゲン。キックオフ直前に変更があれば速やかに反映します。

最近の調子

ヘラクレスはエールディヴィジ直近5試合で全敗し、厳しい状況に立たされている。SCヘーレンフェーンに1-4、アヤックスに0-3、FCヴォレンダムに0-2、PECズヴォレに0-1、そして5月10日のテルスター戦でも0-3で敗れた。 5試合で2得点13失点と守備が崩れ、深刻な状況だ。

FCフローニンゲンは波があったが、5月10日にNECに2-1で勝利して5試合を2勝2敗1分とまとめた。 直近5試合は7得点7失点。NEC戦の勝利がアウェー戦への勢いとなっている。

過去の対戦成績

両チームの直近対戦は2025年8月29日。FCフローニンゲンがホームでヘラクレスを4-0で下した。 直近5試合（2025年4月のフローニンゲン4-1勝利、2025年1月のアルメロでの1-1引き分けなど）でもフローニンゲンが優位で、ヘラクレスが苦戦している。ヘラクレスの最後の勝利は2022年4月のアウェイでの0-1である。

順位

現在、ヘラクレスは18位、FCフローニンゲンは9位と、順位も明暗を分けている。