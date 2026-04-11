ヘラクレス対アヤックスの試合を観戦していた観客たちは、開始2分以内に一斉に同じことに不満を募らせた

ヘラクレス・アルメロ対アヤックス戦は、キックオフ直後から視聴者を苛立たせた。テレビ画面では両チームのユニフォームがほとんど区別できないと、SNSに不満が殺到している。

黒と白のホームユニフォームを着たヘラクレスと、クリーム色のサードユニフォームを着たアヤックスの組み合わせは「不運だ」と批判されている。

KNVB（オランダサッカー協会）は「アヤックスの青アウェイユニフォームはヘラクレスの白黒ユニフォームとコントラストが不十分」と判断。サポーター団体「Ajax Life」はX（旧Twitter）で「幸い、3rdユニフォームはよく見えるね！」と皮肉った。

X上では視聴者が一斉に不満を爆発させている。マリスは「せめて違うユニフォームを着てくれれば…」と投稿した。

別のユーザーも「誰がこんなことを考えたんだ？白と白だぞ」と呆れる。

ステファノヴィッチも「#HerAjaのユニフォームはやっぱり似すぎ」と指摘した。

フィリスも皮肉った。「便利だね、白対クリーム色🙄。」

Mika024「いいユニフォーム選びだね」 Tim「色盲の人には#herajaのシャツも私たちと同じように見えるだろう」

最後にMouzziが簡潔にまとめた。「いい色の組み合わせだね。誰が誰か見分けるには、かなりよく見ないとダメだ。」