ヘラクレス・アルメロは土曜日、エールステ・ディヴィジで非常に大きな結果を残した。首位チームはフィテッセに快勝（2-0）し、前日にアルメレ・シティFCが敗れたことで、その恩恵を最大限に生かした。さらにMVVマーストリヒト、ローダJC、NACブレダ、FCエメンも土曜日にホームで勝ち点3を手にしている。

ヘラクレス・アルメロ 2-0 フィテッセ

ヘラクレスは土曜日、2位アルメレ・シティが金曜日にFCドルトレヒト相手に喫した敗戦を最大限に生かした。得点ランキング首位のジャン＝ポール・ンジョリが11分、準備されたCKから先制点を決め、これが今季リーグ戦11点目となった。さらにフィテッセDFオマル・アシュイタルのオウンゴールにより、前半のうちに2-0となった。後半はフィテッセの入りの方が良かったが、ヘラクレスのゴールを本当に脅かす場面は一度も作れなかった。

MVVマーストリヒト 2-0 ヘルモント・スポルト

MVVは3試合勝利なしの後、ヘルモント・スポルトを2-0で下して立て直した。アウェーチームはマーストリヒトで前半こそ持ちこたえたが、後半開始直後にオリヴィエ・デュモンが今季5点目を決めて均衡を破った。試合終盤にはエリアス・シエラが不安をすべて取り除く追加点を決め、MVVを勝ち点16へと導いた。

ローダJC 2-0 RKCヴァールヴァイク

ローダJCも好調を維持し、RKCヴァールヴァイク相手に2-0の勝利を収めた。ブラム・マルスマンが早い時間帯にジェローム・デオムの見事なクロスパスを強烈に決めると、後半にはカイン・セードルフが自ら攻撃を組み立て、最後はヘディングで決定的な追加点を挙げた。セードルフにとっては昨年10月以来の得点で、ローダは現在、第2節以降無敗となっている。

NACブレダ 4-2 FCアイントホーフェン

NACブレダは長い時間、FCアイントホーフェンに問題なく勝利するかに見えたが、最終的には4-2の勝利のために苦しむことになった。チャールズ＝アンドレアス・ブリムが4分、モハメド・ナッソのFKをヘディングで押し込み、1時間後にはムサ・スマノが点差を広げた。その後、ニーク・ミュンステルスとフース・ボーモントがアイントホーフェンを追いつかせた。終盤にはモハメド・ブシュアリが再びNACにリードをもたらし、ホームチームはその後4-2で試合を決定づけた。

FCエメン 1-0 TOPオス

FCエメンはTOPオス相手に1ゴールで十分だった。17歳のヒール・スンデルは今季初先発の機会を与えられると、その信頼に応え、30分過ぎにこぼれ球を押し込んで1-0を決めた。TOPオスはその後、何も返すことができず、エメンは今季5勝目を挙げた。

FCフォレンダム 3-2 VVVフェンロ

最も見応えのある試合はFCフォレンダム対VVVフェンロだった。ヘンク・フェールマンが5分、今季リーグ戦9点目でホームチームに先制点をもたらすと、その直後にはユネス・ヤベル・エル・メフタヒが絡んだ見事な攻撃からフォレンダムが再び得点した。エアナ・クランシーが豪快なミドルシュートでVVVを試合に引き戻したが、ルーヴェン・ニーマイアーが前半終了前に再び2点差に戻した。残り10分でジーノ・シュミットが試合を再び緊迫させたものの、フォレンダムが3-2で逃げ切った。











