ヘドウィゲス・マドゥロは、司法施設局と共同開催されたVERSUZ特別番組で、アヤックス時代のエピソードを語った。トレーニング中に選手がパネンカを試すと、あるアヤックスGKが激怒したという。

マドゥロは「GKは少し狂気的な部分が必要だ。FWとの1対1で体を張る姿を見れば分かる」と語る。

「私が出会った中で最も奇妙なGKは、アヤックス時代のエリック・ヘイブロックだ」とアルメレ・シティ元監督は続けた。「練習後にPKを蹴ると、ループシュートを決めただけで彼は激怒し、ゴールから飛び出してボールを蹴りつけたりした」。

「ある時、僕たちはそれを面白がって、わざと彼をからかうようになったんだ。 シュート練習では左右のコーナーを順番に狙い、彼が疲れたらループシュート。完全に怒ったね」とバレンシアやセビージャでプレーした元MFは笑った。また、バレンシアでロナルド・クーマンとホアキン・サンチェスの間に生じた対立についても語っている。 チームアイコンだったサンチェスは遅刻でポジションを失い、代役が初戦で得点を挙げた。マドゥロは「ジョアキンはまだコマンを許していない。インタビューではいつも『あいつは頭がおかしい』と言っている」と明かした。

現在マドゥロは指導者を務めていない。一方、熱狂的サッカーファンでもある同席のアンドレは現役で、アルフェン・アン・デン・ライン刑務所で就労指導員として働く。「DJI（オランダ矯正局）には指導者としての機会が十分にあります。私は現在、就労室を担当しています」と語った。









「刑務作業で受刑者を指導します。励まし、支えます。必要なのは、奉仕と共感が心にある人。入所時より成長して社会へ戻れるよう、支援します。」

まるでコーチのように、彼らの成長を支え、一歩前進する手助けをします。DJIでの就労指導員の仕事が自分に合うか知りたい方は、http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=7290111299&iu=/22272936144 をご覧ください。