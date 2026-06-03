ヘドウィゲス・マドゥロはESPNに、オランダ代表がワールドカップで好結果を残すと語った。ただ、元代表の彼は、他国と比べチームに一つの要素が欠けているとも指摘した。

代表戦18試合出場した元MF兼DFは、米国・メキシコ・カナダ開催の大会で好結果を残せると見る。鍵を握るのはロナルド・クーマン監督だ。

「彼はチームマネジメントが非常に上手い。経験も豊富で、オランダのほぼすべてのクラブでプレーしてきた」とマドゥロは語る。「彼は今でもチーム内をうまく駆け回り、状況を的確に把握できる。それが重要だ」

アヤックス、バレンシア、FCフローニンゲンでプレーした元選手は、チーム内でのクーマンの高い評価も重要だと指摘する。「代表監督は短期間で団結を築く必要があるが、彼はできる。主力は皆彼を慕っている。雰囲気が良ければ、チャンスはある」

マドゥロはチームを「安定している」と評価し、勝算は高いと見る。ただし、ひとつ注意も促す。「海外では毎回どこまで勝ち進むかが評価される。強豪はオランダを倒しにくいが、格下にも楽勝はできない」。

特に、試合の流れを変える力が不足している。マドゥロは、自身が出場した代表戦でアルジェン・ロッベンやウェスレイ・スナイデルが個人技で試合を決めた例を挙げた。

「守備と中盤は堅いが、前線に他国並みの質が欠けている。膠着した時にロッベンやスナイデルのような個人技が欲しい。今はそれが少し不足だが、安定感はある。 我々は非常に堅実なチームであり、打ち破るのは難しい」と結んだ。