『ヘット・パロール』紙によると、スカウト部門ではテクニカルディレクターのヨルディ・クライフの手法に不満が募っている。彼はスカウトの意見を聞かず、側近のジョエル・ララの助言だけに頼っているという。複数のスカウトがアヤックス離脱を検討している。

同紙は「クライフはスカウト部門の成果にほとんど関心を示していない」と伝えている。 就任後、クルイフはスカウトの業務や報告内容を十分に理解しようとしていないという。彼は「ヘッドスカウト」として、マッカビ・テルアビブやバルセロナで共に働いたララに特に信頼を寄せている。

クライフは交渉時にララをアムステルダムへ招へいする条件を提示した。クラブは体制変更を承知で同意したという。関係者は「クライフはここ数年のスカウト部門の成果に感銘を受けていない」と語る。

クルイフは不満を把握し、ララと共に部門への関心を強めたが、複数のスカウトは他クラブへの移籍を検討している。

サッカー部門ディレクターのマリン・ビューカーも、クライフの影響力を痛感している。技術ディレクターが「ヨング・アヤックス」とU-19代表チームの決定権を握り、これは以前ビューカーの役割だった。

ある関係者は「新任TDが来るたびに風向きが変わり、現指導陣の質にも疑問がある」と語る。

アヤックスウォッチャーのバート・サンダースは今週、『パンテリック・ポッドキャスト』でクライフを厳しく批判した。彼によると、この「テクニカルディレクター」はアヤックスで独断専行しており、スカウト部門の全員とさえ面識がないという。しかし、クラブウォッチャーのマイク・フェルウェイは、それを完全なデタラメだと主張する。

マルク・オーバーマースには右腕のゲリー・ハムストラがいた。 アヤックスでは、クルイフの周辺には法務を担当するダニエル・デ・リッダーとテクニカルマネージャーのシーム・デ・ヨングがいる。さらに、マルク・オーバーマースには尊敬されるヘッドスカウトのヘンク・フェルトマテがおり、ヨルディ・クルイフにはジョエル・ララがいる」とデ・テレグラーフ紙のポッドキャスト『キックオフ』で語られている。