スペイン紙 マルカ によると、サンチョの代理人はヘタフェのアンヘル・トーレス会長に断りを入れた。

スペイン1部のヘタフェは最近、現在無所属の攻撃的選手サンチョの獲得を試みていた。サンチョもヘタフェでプレーすることには基本的に前向きだったようだが、給与面で合意に至らなかった。

英紙 テレグラフ は先ごろ、ヘタフェがサンチョに来夏までの契約を提示したものの、給与は週わずか約1万2000ユーロだった（シーズン終了までで約40万ユーロ）と報じていた。比較すると、6月末に満了したマンチェスター・ユナイテッドとの契約では、元ドルトムントのサンチョは週30万ユーロ近く、約25倍の給与を得ていた。

ジェイドン・サンチョの給与要求はヘタフェには高すぎた

マルカ によれば、ヘタフェの提示額は テレグラフ の報道よりかなり高かったという。それでもラ・リーガのクラブはサンチョの要求に応じるつもりはなく、サンチョは残りのシーズンで手取り300万ユーロを求めていたとされる。

マルカ はさらに、サンチョが金銭面ではるかに魅力的な移籍先に狙いを定めたと報じている。26歳のサンチョには、要求額を満たすアラブ地域からのオファーが届いているという。そのため、サウジアラビアに向かう可能性があるが、数週間前にはアラブ首長国連邦のドバイに拠点を置くアラビアン・ファルコンズFCとも関連付けられていた。

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かつてドルトムントでブレイクし、世界有数の若手攻撃的選手となったサンチョは、そうなれば欧州サッカーに別れを告げることになる。2021年、マンチェスター・ユナイテッドはイングランド代表23試合出場のサンチョを獲得するため、ドルトムントに8500万ユーロもの移籍金を支払った。しかし、サンチョはオールド・トラッフォードで大きな期待に応えることができなかった。

ジェイドン・サンチョ：本当に好調だったのはドルトムントでだけ

近年のサンチョにとって本当に好調だった時期は、2023-24シーズン後半戦にドルトムントへ期限付き移籍し、チームとともにチャンピオンズリーグ決勝進出などを果たしたときだけだった。今夏にはドルトムントへの再復帰も話題になったが、結局、具体的な交渉に発展することはなかった。

一方、ドリブルを得意とするサンチョにとって、ユナイテッドでの将来はずっと前から閉ざされていた。過去2シーズンのチェルシーとアストン・ヴィラへの期限付き移籍が期待どおりにいかず、キャリアは次第に停滞。マンチェスターでの契約満了後、サンチョは現在まで新天地を見つけられていない。ヘタフェのほか、イタリアやトルコのクラブなども関心を示していたようだ。