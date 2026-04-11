ヘスス、激怒：「なぜアル・ナセルにはいつも審判への疑念が付きまとうのか？」

サウジ・ロシェン・リーグ第28節でアル・ナスルがアル・アクドゥードを2-0で下した。ポルトガル人監督ジョルジ・ジェズスは試合後、物議を醸す発言をした。

この勝利でアル・ナスルは勝ち点を73に伸ばし首位の座を維持。一方アル・アクドゥードは16ポイントで17位にとどまり、2位アル・ヒラルとの差は5ポイントに縮まった。リーグ戦は佳境だ。

試合後の会見でジェズスは「不思議なのは、誰も審判について聞いてこないことだ。 モハメド・シマカンには不当なイエローカードが出され、アル・アクドゥードのファールは見逃された。PKすべき場面も認められなかった。なぜ審判の疑念はいつも私たちに向けられるのか？」

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さらにジズスは「厳しい局面が来ることは理解している。複数のチームが優勝を争うが、重要なのはアル・ナセルが素晴らしいシーズンを送り、以前にはなかった強さを示していることだ」と続けた。

さらに「14連勝は大きい。この勢いをシーズン終盤まで保ちたい」と語った。

最後にジェズスは「私たちは早い時間帯に得点した。勝つという明確な目標があったからだ。これから決勝のような6試合が残っている。首位を守り、タイトルへ集中力を保ちたい」と語った。