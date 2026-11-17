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元バルセロナのジェラール・ピケが、ピッチ上での悲劇的な事故を受けてFCアンドラのGKヘスス・オウォノに科された12試合の出場停止処分に強い不満を表明した。赤道ギニア代表のオウォノは、今月初めの接触プレーでテネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルが死亡したことを受け、スペインサッカー連盟（RFEF）から重い処分を科された。

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アディショナルタイムの悲劇を受け、RFEFがGKに処分

命を奪った事故 は11月2日、スペイン2部の試合のアディショナルタイムに起きた。オウォノはこのプレーでレッドカードを受け、その後、試合は中止された。ヘスス・デ・ミゲルは接触直後に集中治療室へ搬送されたが、翌朝、病院で亡くなった。

悲劇の後、 オウォノは「人生で最もつらい日々」を過ごしていると明かした 。接触は偶発的なものだったが、RFEFの規律委員会は GKが「過度の力」を使ったと判断し、12試合の出場停止処分を科した 。処分理由は暴力行為とされた。

ピケ、SNS動画で最大の処分を批判

アンドラの筆頭株主であるピケは月曜日の夜遅く、TikTokに投稿した動画で、統括団体はプレー自体ではなく、悲劇的な結果を罰していると主張した。

元バルセロナDFは「選手も元選手も監督もGKも、誰もが事故だったと言っている」と話し、こう続けた。「この行為に対してヘススに最大の処分を科すのは、彼を不当な立場に置くことになると心から思う。起きたことすべてについて、彼に責任があるわけではないからだ」

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元スペイン代表のピケは、処分の不整合を示す例として、アルバセテのウイング、ホセ・コルパスに科された3試合の出場停止処分を挙げた。コルパスの高い位置へのタックルにより、サバデルのMFクアドリ・リアミードは入院した。「幸いクアドリは無事で、このケースでは結果は致命的なものではなかった。委員会はコルパスに3試合の処分を科すと決めた」とピケは付け加えた。「これらを踏まえて私が問いたいのは、罰せられているのは行為なのか、それとも結果なのか、ということだ」

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法的調査とピッチ外にも残る影響

競技上の処分とは別に、 スペイン警察は過失致死の可能性について捜査を開始した 。スペインの法律では、事故を含む自然死以外の死亡は司法調査の対象となる。ただし、検察当局は刑事手続きに進む可能性は低いとしている。

カルレス・マンソ監督は、この出来事がGKに及ぼす影響は、サッカー当局によるどのような出場停止処分よりも長く続くと考えている。「ヘススが出場でき、プレーできるようになるまでには、12試合をはるかに超える時間が必要になる」とマンソ監督は話した。「どんな処分を科しても、［デ・ミゲル］が私たちの元に戻ることはない」

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オウォノの復帰時期は未定

12試合の出場停止処分を消化した後も、オウォノが公式戦に復帰する時期はまったく決まっていない。カルレス・マンソ監督は、復帰の判断を完全に本人に委ね、再びプレーできると本人が感じた時にのみピッチに戻れるようにすると明言した。