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テネリフェのアルバロ・セルベラ監督が、GKヘスス・オウォノに科された物議を醸す12試合の出場停止処分をめぐり、アンドラのオーナーであるジェラール・ピケに強く反論した。ピケは先ごろ、ヘスス・デ・ミゲルの死につながった試合中の悲劇的な衝突事故を受けた重い処分を批判していた。

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セルベラ監督、ピケの発言に言及

セルベラ監督が、最近科された 12試合の出場停止処分 に関する発言を受け、アンドラのオーナーであるピケに公の場で言及した。スペイン2部リーグの試合中に起きた悲劇的な衝突事故を受け、スペインサッカー連盟（RFEF）はアンドラのGKヘスス・オウォノに出場停止処分を科した。11月2日の事故により、 テネリフェの30歳のFWヘスス・デ・ミゲルが死亡した 。

オウォノがボールをクリアしようと飛び出した際に デ・ミゲルの胸にぶつかった 翌日、デ・ミゲルは心停止に陥った。長期の出場停止処分を受け、 ピケは 、処分は悲惨な結果ではなく、プレーそのものに基づくべきだと主張。これを受け、セルベラ監督はアンドラのオーナーが示した当該プレーへの見方に異議を唱えた。

クラブの利益を守る立場

セルベラ監督は、アンドラの筆頭株主による発言について冷静な口調で語った。厳しい懲戒処分に異議を唱えることは、ピケにとってクラブ運営上の職務を果たす行為だろうと認めている。

『ESPN』が伝えたところによると、セルベラ監督は「ピケの動画は見ていないが、何を言ったかは聞いている」と説明。「アンドラの筆頭株主として、自分の仕事をしているだけなのだろう。選手とクラブを守らなければならず、まさにそれをしているのだと思う」と語った。

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試合中のプレー自体を問題視

オウォノはデ・ミゲルとの衝突直後に一発退場となった。スペインサッカー連盟の規律委員会はその後、暴力的行為と過剰な力の使用を理由に、12試合の出場停止処分を正当化した。プレーだけが判断対象になるべきだというピケの主張に対し、セルベラ監督は元DFの見解を強く否定した。

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「ピケは、罰せられているのはプレーそのものではなく、その結果だと言ったんだよね？」とセルベラ監督は続けた。「彼はプレーそのものを見るべきだと思う。私は公に発言してこなかったし、そのつもりもない。ただ、あれは避けられたと思う。彼が示唆しているように、日常的に見られる類いのプレーだとは思わない」

悲劇を経てシーズンを戦う両クラブ

両クラブは深い悲しみを抱えながら、スペイン2部リーグの残りの戦いに臨まなければならない。テネリフェには、11月3日に悲劇的な死を遂げたFWを欠いて戦い続けるという極めて困難な課題が待ち受けている。

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一方、アンドラもシーズンのかなりの期間、GKを欠いて戦うことになる。オウォノがピッチに復帰するには、12試合の出場停止処分をすべて消化しなければならない。