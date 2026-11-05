ヘスス・デ・ミゲルが埋葬される。ヘスス・オウォノは来週、求刑内容を知る

CDテネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルが木曜日に埋葬された。デ・ミゲルはFCアンドラのGKヘスス・オウォノとの衝突が原因で、火曜日の朝に30歳で死去した。

デ・ミゲルの両親と祖父母の出身地であるナバエルモサの町は、悲しみに包まれた。遺族は、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督やレアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長をはじめ、サッカー界から訪れた多くの知人を迎えた。

この日は市営葬儀場での告別式で始まり、その後、葬儀ミサが執り行われた。デ・ミゲルのテネリフェのチームメートが棺を市営墓地まで運んだ。

家族の代理人は「この困難な時期に、ヘススの死後に寄せられた温かい言葉や思いやりの気持ちに、心から感謝します。いただいた一つひとつのメッセージ、電話、思いやりのこもった行動に、感謝の言葉もありません」と述べた。

オウォノにどのような処分が科される可能性があるかは、まだ明らかになっていない。スペインサッカー連盟（RFEF）の規律委員会は、デ・ミゲルの家族への配慮と、葬儀が木曜日に行われたことを踏まえ、テネリフェ対アンドラで起きた出来事を金曜日に審議する。来週、求める処分の内容が明らかになる。

オウォノは水曜日に声明を発表した。「人生で最もつらい日々を過ごしています。適切な言葉を見つけるのが難しく、何が起きたのかを受け止めることも非常に難しいです。ヘススを失い、計り知れない痛みを感じています。彼と彼の家族、そして彼を愛したすべての人のことを思っています」

「これから多くのことが取り上げられると分かっています。今後、自分に降りかかるすべてのことに最大限の敬意をもって向き合います。正直なところ、今はヘススのことと、私たち全員が感じている痛み以外、何も考えられません。ヘスス、安らかに眠ってください」