ヘススの報道を受け、サウジサッカー連盟がドニスの去就を決定。

サウジアラビアサッカー協会は、グループリーグでの早期敗退を受けて2026年W杯代表チームの参加状況を評価し始めた。ファンからはギリシャ人のゲオルギオス・ドニス監督率いるコーチングスタッフ刷新を求める声が高まっている。

サウジアラビア代表はグループH最終戦でカーボベルデと0－0で引き分け、勝ち点2で最下位に終わった。

サウジアラビア紙アル・シャルク・アル・アワスによると、連盟は「アル・アハル（緑の軍団）」の大会参加を評価する2つの報告書を待っており、その結果が技術スタッフの去就を左右する可能性がある。

1つ目はサッカー担当エグゼクティブ・ディレクターのマット・クロッカー氏、2つ目は代表チーム担当エグゼクティブ・ディレクターのファハド・アル・マファルジ氏が作成する。両報告書には大会参加に関する包括的な評価と、技術・運営面の長所と短所が分析される予定だ。

関係者は、W杯での低調なパフォーマンスを受けギリシャ人監督への批判が高まる中、この2つの報告書がドニス監督の去就を決める上で連盟幹部の判断材料になると説明した。

一方、連盟がアル・ナスル前監督のジョルジ・ジェズス氏招聘を検討しているとの報道もある。