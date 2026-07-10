ヘススがロナウドをめぐる論争に終止符を打ち、ベルナルド・シルバとの確執の真相を明かした。

ジョルジ・ジェズスは、ロベルト・マルティネスの後任としてポルトガル代表監督に正式就任し、初めてメディアの取材に応じた。これは、クリスティアーノ・ロナウド率いるチームがワールドカップのベスト16でスペインに敗退した直後のことだった。

就任会見の冒頭では、代表チームを率いる機会を与えたサッカー連盟会長に感謝を述べ、1100万国民を代表する指揮官として誇りを語った。

抱負とプレースタイルについて、ポルトガル紙『レコルド』はこう伝えた。「誰もが我々のプレーを知りたい。我々は勝つためにここにいる。高い質で選手も代表も成長できると信じる」。

この挑戦がキャリア最大の挑戦か、また選手選考について問われると、ジェズスは唯一の違いは「時間」だと強調した。 代表監督とクラブ監督は違うと言われるが、それは誤りだ。唯一の違いは時間がないことだけだ。サッカーは精密科学ではないが、科学である。私は十分に準備してきたし、クラブでの仕事と何ら変わらないだろう」。

常に勝たねばならないという重圧については「私は圧力を楽しむ。71歳だが毎日トレーニングし、50歳の体だ。この挑戦を乗り越えられる」と語った。 「私はプレッシャーに慣れているし、むしろ好きだ。恵まれた環境があり、このスローガンは私に合っている。71歳だが毎日トレーニングをしていて、50歳のように感じる。厳しい挑戦になるが、勝てると思っている」。

最後に、最も注目された「クリスティアーノ・ロナウドと連絡を取ったか」という質問と、彼が新体制で果たす役割について問われると、ジェズスは次のように明確に答えた。 「まだクリスとは話していないが、代表や私にとって問題になることはない。論争はあっても、誰もが意見を述べる権利がある。私はクリスをはじめ、全選手と個別に話し合うつもりだ。 クリスはポルトガルの象徴であり、以前一緒に働けたことは大きな名誉だった。彼との仕事は極めてスムーズだ。まずは話し合い、彼の希望と、私の権限の範囲を共有したい。彼はいつも「アル・ナセルでキャリアを終えたい」と言っている。今は、彼にとって何が最善かを見極めるだけだ」。

代表の再構築や刷新の必要性、敗北を受け入れない選手たちについて問われると、ジェズスは否定し、データを示しながらこう語った： 「クリスティアーノは昨年50試合中31試合に出場し、16回交代させたが問題なかった」

負傷しない限り選手を落とすつもりはない。W杯招集26人のうち12人が私とプレーした経験があり、それが強みだ。 代表のベストメンバーを聞かれても、選択肢が多すぎて10通りの答えが返ってくるだろう。ポルトガルは若手層の質が高く、私は注視し、より深く関わっていく。だが今は現在が重要で、チーム再編は必要ない。 30歳以上の選手は6人だけで、うち2人はGKだ。平均年齢は28歳と若く、その点で問題はない」。

ロッカールームでのスターやプライドの高い選手たちへの対処、さらに欧州屈指の選手をベンチに置けるかとの質問には、ジェズスはこう言い切った。 「その点、私はまったく疑っていない。プライドはどのチームにもある。だが、自分を“偉大な選手”だと信じ込んでいる者たちと働くのは、真に優れた選手たちと働くよりずっと難しい。我々はタイトルを得るためにここにいる。その代償は全員が払うべきだ」。

キャプテンについてはクリス、ベルナルド、ブルーノ、ルーベン、ディオゴの5人が候補だが、現時点での順番は決まっていない。 私は在籍年数がキャプテンシーを左右すると考えていない。キャプテンはそれ以上の存在だ。ベルナルドは2013年当時、キャリアを始めたばかりの若者で、強い自信と大きな夢を持っていた。 当時噂されたほど大きな問題ではなく、私は彼を左サイドバックで起用するつもりでした。ドジョリッチが負傷したためです。その後、ペップ・グアルディオラも彼を同じポジションで起用しましたから、問題はありません」。

最後に、W杯でのポルトガル代表のパフォーマンスと、今後4年間でモウラやケンダのような若手が台頭するかという質問が出た。ジェズスはポルトガルの才能を称え、ブラジルのネイマールに送ったユニークな助言を明かした。 「ポルトガルは若手育成の質が高い。ヨーロッパのブラジルだ。石を投げれば選手に当たる。代表の平均年齢は28歳だが、障害ではない。重要なのは才能だ。17歳や18歳でも代表レベルなら招集される」。

さらに「今回招集した12人のうち、ラファエル・レオやベルナルド、カンセロなど、私が初めてピッチに送り出した選手も多い。ベルナルドは17歳のとき、私が率いるポルトガルカップでプレーした」と続けた。 年齢は関係ない。クリスティアーノを見てほしい。私の下では1試合あたり8kmを時速25km超で走り、必要と判断すれば起用した。ベンチ外だったこともある。 クリスティアーノの起用法は試合次第。私が指導したのは世界トップ3のうち2人まで。3人目は指導しません。以前、ネイマールには「引退しろ」と言いました。