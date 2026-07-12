ポルトガル代表の新監督、ジョルジ・ジェズスは、ジョアン・フェリックスが過去数年間、適したポジションで起用されず不当な評価を受けていたと指摘。サウジアラビアのアル・ナセルでの経験で新たな一面を見せたと同選手を擁護した。

昨季、フェリックスはジェズス監督の下で本来の輝きを取り戻した。監督は彼をトップ下のセカンドストライカーとして起用し、能力を最大限に引き出した。

ジェズス監督はテレビインタビューで「フェリックスは欧州の強豪クラブでプレーしてきたが、期待通りの結果を残せなかった」と語った。

さらに「彼は複数のポジションでプレーしたが、監督たちは彼の能力を最大限に活かす方法を理解していなかったと思う」と付け加えた。

ポルトガル代表監督は「ジョアンが最高のパフォーマンスを発揮できるポジションは一つだけ。それはセカンドストライカーだ」と断言した。

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アル・ナセルでは、ジェズスはフェリックスを再構築。ライン間で自由に動き、プレーメイクと得点力を発揮できる環境を与えた。

このポルトガル人選手はアル・ナセルで33ゴールに絡む活躍（20ゴール、13アシスト）を見せ、リーグ最優秀選手に選ばれた。

ジェズスはW杯後にロベルト・マルティネス監督の後任としてポルトガル代表監督に就任したばかりだ。