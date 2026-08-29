NECのペール・スフールスが土曜夜、まさに鳥肌ものの瞬間を演出した。PECズヴォレ戦で、DFは約3年ぶりにピッチ復帰を果たすと、最初のボールタッチで試合を決定づけた（1-3）。

「本当に最高だよ」とスフールスは切り出した。残り10分で途中出場し、その直後にゴールを決めた。「まるで夢の中にいるような気分だ。今日はすごく緊張していた。普段は試合の日に昼寝をするけど、今日はそれができなかった」

「自分が出場するかどうか分からなかったけど、後半にウォーミングアップをしなければならなくなった時は、しっかり体を温めた状態を保つために本当に動き続けないといけなかった。そして、それがすごくいい形で出た。自分でも出場するとは思っていなかった。監督とクラブには本当に感謝している」

スフールスは2023年10月、トリノの選手としてプレーしていた際にひざを負傷した。合併症のため、復帰は何度も延期を余儀なくされた。2025年にトリノとスフールスは別々の道を歩むことになった。NECは6月、スフールスに3年契約を提示。そしてズヴォレで、スフールスはピッチ復帰を果たした。

スフールスはCKからのボールを見事にヘディングでネットへ流し込み、スタンドにいた家族と同じように完全に感情を爆発させた。「興奮しすぎて、どこに向かって走ればいいのか分からなかったよ」と主役は笑う。「自分のトップスピードはゴール後に出たね」

「あちこち走り回ったけど、自分でもまったく分からない。ただ、アドレナリンとその瞬間そのものだった」とスフールスは語り、今は前を向きたいと続けた。「1000日については……。苦しい時期を過ごしてきたけど、それはもう過去のものにしたい」

「クラブとクラブの中にいる人たちが、自分にチャンスを与えてくれて、助けようとしてくれていることに本当に感謝している。そして、ここに戻ってこられて本当にうれしい」

「ここに来て今は3カ月くらいになるけど、楽しさを取り戻せた。それが自分にとっても、戻ってきた一番大きな理由だと思う（オランダへ、編集部注）。みんなの反応を見れば、自分のことを喜んでくれているのは明らかだったと思う」と、輝くような表情のスフールスは締めくくった。