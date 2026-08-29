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Goal.com
ライブ
Perr SchuursImago
Jonathan van Haaster

翻訳者：

ペール・シュールスが約3年に及ぶ負傷離脱を経て、土曜日にピッチ復帰を迎える見込みだ

ズヴォレ 対 NECナイメヘン
ズヴォレ
NECナイメヘン
エールディビジ

ペール・シュールスにとって、土曜夜（21:00）のPECズウォレ対NECは決して忘れられない一戦となる。DFは土曜日、ナイメヘン勢の試合登録メンバーに初めて入り、約3年ぶりにピッチへ復帰を果たす可能性がある。

シュールスは2023年10月、当時所属していたトリノでのインテル戦で重い膝の負傷を負い、事態が悪化した。合併症の影響により、現在26歳のリンブルフ出身DFは次々と setbacks に見舞われることになった。

2025年、トリノとシュールスは別々の道を歩むことを決断した。2年前には、それはまったく考えられないことだった。負傷する前のシュールスは、セリエAでも優れたDFの一人と見なされていた。

シュールスはまた、よりによって右利きの彼にとって悪夢の舞台となったクラブ、インテルへのビッグトランスファーにも非常に近づいていた。2026年6月、NECは彼にチャンスを与え、その信頼を示すために3年契約を結んだ。

シュールスは現在、復帰に向けた準備を整えており、週半ばのチャンピオンズリーグでFKボデ／グリムトに敗れて敗退したNECがその悔しさを晴らしたいズウォレでの試合では、ベンチスタートとなる可能性が高い。

ナイメヘン勢は金曜日のヨーロッパリーグ抽選で、ベンフィカ、スタッド・レンヌ、オモニア・ニコシア、レフスキ・ソフィア（いずれもホーム）、ユベントス、ディナモ・ザグレブ、NKツェリェ、アララト＝アルメニア（いずれもアウェー）と対戦することが決まった。

エールディヴィジでは、ディック・シュロイデル監督率いるチームは先週のヴィレムII戦での説得力ある勝利を土台にしたい考えだ。アダム・タハウイ、チャロン・シェリー、ブライアン・リンセン、カイ・シールハイスのゴールにより、ティルブルフ勢を1-4で破った。

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