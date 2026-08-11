AZとペール・コープマイネルスは正式に契約を延長した。クラブは火曜日、同MFが1年の契約延長にサインし、現在の契約が2029年半ばまでとなったことを発表した。

コープマイネルスは2021年にAZのトップチームでデビューしたが、兄で現在ユヴェントスに所属するトゥーンほど急速な成長は遂げず、エクセルシオールとアルメレ・シティに2度レンタル移籍した。

復帰後、26歳のMFはAZの重要な選手となり、昨季はヨルディ・クラシーの負傷の影響もあって、ほぼ毎週のように先発出場していた。

今季もコープマイネルスは好スタートを切っている。キャプテンとして、先日にはPSVに快勝した一戦（0-4）の後、ヨハン・クライフ・スハールを掲げた。コープマイネルスは0-2の場面でのアシストをはじめ、重要な働きを見せた。

この夏の早い時期には、コープマイネルスにはクラブ・ブルッヘなどが具体的な関心を示していたが、移籍は実現しなかった。「最終的には、AZがどれほど自分を引き留めたがってくれているかという気持ちと、このクラブで感じているすべての評価が決め手になりました」と、彼はクラブの公式チャンネルで語った。「そして、このクラブで自分が築いてきた歴史も、もちろん役割を果たしています」

17年前、彼はアルクマールの下部組織に加わった。「AZは僕にとって本当に大きな存在です。人生でAZにいなかった期間より、AZにいる期間のほうが長いんです。ここで育ち、ほとんど育てられたようなものです。自分の経験を若い選手たちに共有できますし、彼らもそれを僕に期待していいと思います」とコープマイネルスは話している。

「私がコープマイネルスを思い浮かべるとき、そこにはAZがあります」と、テクニカルディレクターのニールス・ファン・ダイネンは語る。「クラブを心から背負っている人物であり、同時に我々にとって非常に素晴らしい看板でもある。ペールは真のチームプレーヤーです。決して手を抜かず、この数年でチーム内の非常に重要な選手へと成長しました」