PSVのペーター・ボス監督は、シャフタール・ドネツク戦（1-1）後の記者会見で、オランダサッカー協会（KNVB）はこのところチャンスを逃したとの見解を示した。62歳の指揮官によれば、協会はマウロ・ジュニオールをオランダ代表に招くためにもっと動くべきだったが、今となってはもう手遅れだという。

というのも、マウロは今週、ブラジル代表から初招集を受けたからだ。カルロ・アンチェロッティ監督はその選考理由について、「彼は、私がほとんど知らないほど希少なタイプの左サイドバックだ」と説明した。「ぜひもっと近くで見てみたい。非常に興味深いプロフィールを持っているように思えるからだ」

ただ、オランダでの長年の滞在を踏まえれば、マウロは2022年からすでにオランダ代表の資格を得ていた可能性があった。さらに、この多機能な左利きは、その可能性に前向きであることを何度も示していた。

「だが、この小柄なブラジル人がここ数年でPSVの主力の一人へと成長し、4度のリーグ優勝を果たしたにもかかわらず、ロナルド・クーマン代表監督やフットボール部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングが、オランダ代表入りの可能性について本人に打診するような行動を一切起こさなかった」と『デ・テレグラーフ』は報じた。

ボス監督は木曜日、これはKNVBにとっての逸機だったとの考えを示した。「KNVBはチャンスを逃したと思う。優秀な左サイドバックはそう多くない」とPSV指揮官は語った。

「それに、大会のどこかで別のポジションで彼が必要になったとしても、そこでプレーできる。オランダ代表は彼を十分に生かせたと思うが、もう今となっては遅すぎるだろう」とボス監督は続けた。

前回のワールドカップでは、ミッキー・ファン・デ・フェンがオランダ代表で一貫して左サイドバックを務めていたが、ジョレル・ハト、イアン・マートセン、そして場合によってはネイサン・アケもいるため、シャビにはより多くの選択肢がある。