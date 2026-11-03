PSVのピーター・ボス監督が、クラブ・ブルージュ戦を前にした記者会見でESPNを批判した。同局によるノア・フェルナンデスの発言の伝え方に不満を示している。

ESPNは月曜夜、ヨングPSVとNACブレダによるクーケン・カンピューン・ディヴィジの試合後、フェルナンデスへのインタビューの一部を公開した。

明らかに編集されたその動画で、フェルナンデスは次のように語っていた。「この数カ月は厳しかった。ヨハン・クライフ・アレナでのアヤックス戦の後、状況は急速に悪くなった。でも、そういうこともある」

「ここ数週間は、もう一度自分を示す機会を与えられなかったと思う。でも今は、自分がここにふさわしいことを示すのは僕次第だ」。フェルナンデスは動画の中でそう締めくくった。

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ボス監督は記者会見で、ESPNの対応に不満を示した。「これはESPNに関わる問題だ。インタビュー全体を見れば、彼があの短い動画とはまったく違うことを話していると分かる」

「インタビュー全体を見れば、彼が主に自分自身について話していたことが分かる。彼は再びチャンスを得たいと願っている。だが、それは外に伝わった内容とはまったく違う」

「クリック数やバイト数を手っ取り早く稼ごうとすることの危うさだ。何でもセンセーショナルにしたがる。今はすべてがクリック数のためだ。困ったことだよ。インタビュー全体を見れば、彼はきちんと言葉にしているのだから」とボス監督は締めくくった。