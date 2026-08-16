ペーター・ボス監督は、エクセルシオール対PSVの試合後の会見で、アラサヌ・プレアの負傷についてさらに詳しく明かした。PSV指揮官によれば、このストライカーはおよそ6週間戦列を離れる見込みだという。

プレアは昨夏、300万ユーロでボルシアMGから加入した。しかし、このFWはリーグ戦2試合目で膝に重傷を負っていた。

その結果、シーズンの残りでは一度もプレーできなかった。そして先週金曜日、トレーニング中に再びアクシデントが起きた。フランス人FWはプレー中の動きのあと、負傷したままピッチに倒れ込んだ。

「彼はあそこで倒れていた。これまでの1年を思えば、本当に痛ましい光景だった」と、現王者を率いる指揮官は語り始めた。

「あとになって、膝ではなく別の重いケガだったことにはほっとしたが、私たちはみんなひどく打ちのめされていた。もう練習を続ける気にもなれなかった」

「私はすぐに練習を切り上げた。選手たちの様子からもそれは感じ取れた。みんな彼の周りに集まっていて、続けるような状況ではなかった」とボス監督は締めくくった。

ボス監督によれば、プレアがPSVに復帰するのは10月になる見込みだ。当面、ボス監督はセンターフォワードとしてリカルド・ペピとフース・ティルを起用できる。