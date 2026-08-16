ピーター・ボスはエクセルシオール対PSVの試合後の記者対応で、アラサン・プレアの負傷についてさらに詳しく語った。PSVを率いる指揮官によれば、このFWはおよそ6週間戦列を離れる見込みだ。

プレアは昨夏、300万ユーロでボルシアMGから加入した。しかし、このFWはリーグ戦2試合目で膝に重傷を負っていた。

その影響で、シーズン残りでは一度もプレーできなかった。そして先週金曜日、トレーニングで再びアクシデントが起きた。フランス人FWはプレー中の動きの後、負傷してピッチに倒れ込んだ。

「彼はその場で地面に倒れていた。これまでの1年を考えると、見るに堪えない光景だった」と、現王者の指揮官は語り始めた。

「あとから振り返れば、膝ではなく別の重い負傷だったことは不幸中の幸いだが、私たちは皆ひどくショックを受けた。もう練習を続ける気にもなれなかった」

「私はすぐに練習を打ち切った。選手たちを見てもそれは分かった。みんな彼の周りに集まっていて、続けられるような状況ではなかった」と、ボスは締めくくった。

ボスによれば、プレアのPSV復帰は10月になる見通しだ。当面、ボスはセンターフォワードとしてリカルド・ペピとフース・ティルを起用できる。