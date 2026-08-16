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ライブ
imago-sport-1081110371.jpgPro Shots
Bart DHanis

翻訳者：

ペーター・ボス「私は金曜日のトレーニングをその場で即座に打ち切った。全員がそのことでひどく打ちのめされていた」

PSVアイントホーフェン

ペーター・ボスはエクセルシオール対PSVの試合後の会見で、アラサン・プレアの負傷について詳しく語った。PSVを率いる指揮官によれば、このFWはおよそ6週間離脱する見込みだという。

プレアは昨夏、300万ユーロでボルシアMGから加入した。しかし、このFWはリーグ戦2試合目でひざに重傷を負っていた。

そのため、シーズン残りでは一度もプレーできなかった。先週金曜日には、再びトレーニング中にアクシデントが起きた。フランス人FWはプレー中の動きの後、負傷したままピッチに倒れ込んだ。

「彼はあそこで倒れていた。これまでの1年を考えれば、見るに堪えない光景だった」と、現王者の指揮官は語り始めた。

「結果的にひざではなく、別の重いケガだったのはまだよかったが、私たちはみんな打ちのめされていた。もう練習を続ける気にもなれなかった」

エールディビジ
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「私はすぐに練習を切り上げた。選手たちの様子からもそれは感じ取れた。みんな彼の周りに集まっていて、続けられるような状況ではなかった」と、ボスは締めくくった。

ボスによれば、プレアがPSVに戻るのは10月になる見通しだ。当面、ボスはセンターフォワードとしてリカルド・ペピとフース・ティルを起用できる。

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