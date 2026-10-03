ピーター・ボスはアラサン・プレアに同情していると、アイントホーフェンス・ダフブラットとの取材で語った。フランス人FWは、負傷に苦しんだ丸1年の末に再び手術を受けることになり、少なくともあと3カ月は離脱する。

プレアは2025年夏、300万ユーロでボルシアMGから加入した。しかし、PSVでの最初の試合で、すべてがうまくいかなくなった。

FCトゥウェンテのDFのタックルを受けた後、前十字じん帯を断裂し、激しい痛みに苦しみながらピッチに倒れ込んだ。プレアはその後、シーズンを通じて一度もプレーできなかった。

今季に向けたプレシーズンでは、34歳のアタッカーは再びいくらか出場時間を得ていたが、8月のトレーニング中に再び不運に見舞われた。

「彼はあそこで地面に倒れていた。これまでの1年を思うと、見るに堪えない光景だった」と、当時ボスは話していた。

「あとから振り返れば、ひざではなく別の重傷だったことに安堵はしたが、私たちは皆ひどく打ちのめされた。もう練習を続ける気にもなれなかった」

8月の時点では、プレアは10月に復帰するように見られていた。しかし先週、リク・エルフリンクが、再び手術を受けなければならないため、プレーできるのは2027年になってからになる可能性があると報じた。

「彼の置かれた状況には本当に胸が痛む。彼の身に起きたこと、そしてまた長く外から見守らなければならないことは、とても悲しい」と、ピーター・ボスはアイントホーフェンス・ダフブラットへのコメントで語った。