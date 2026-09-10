ピーター・ボス監督がOmroep Brabantのマスタークラスで、ライアン・フラミンゴにまつわる印象的なエピソードを明かした。PSVを率いる指揮官は、最近このDFをかなり「きつく叱った」と語っている。

番組の途中、ボス監督はいくつかの設問を提示された。そのうちの一つが、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドのどちらを選ぶかという定番の問いだった。「メッシ。まったく疑いようがない。メッシだ」と、PSVの指揮官は2人の偉大な選手の間で選ぶならそう答えた。

もっとも、すでに39歳となったアルゼンチン代表を誰もが簡単に選ぶわけではない。例えばPSVのスカッド内では、フラミンゴはロナウドを好んでおり、それがボス監督の憤りを招いた。

「そう、ライアン（フラミンゴのこと、編集部注）。あいつにはきっちり言ってやったよ！ さあ、そんなのあり得ないだろ？」とボス監督は語り、スタジオの笑いを誘った。「本当に正直に言うよ。メッシがいて、ロナウドがいて……」と続けた。

「ロナウドにはすごく敬意を持っているよ。あの男が成し遂げてきたこと、そしてこの年齢になってもなおやっていることにはね……本当に衰えてきているのは見て取れるけどね。でも、彼にはメッシが持っているものがない」と、PSV指揮官は持論を述べた。

ボス監督はメッシを極限まで楽しめるほど魅了されており、その熱は同僚たちにも及んでいた。「いや、私がヘラクレスで監督をしていた頃は、バルセロナの試合があると自宅にスタッフを呼んでいたんだ」

「そして、それを見るのが義務だった。いや、本当に最高だったよ。グアルディオラ時代のバルセロナは、あまりにも美しかった」とボス監督は締めくくった。