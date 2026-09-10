ペーター・ボス「みんな彼に対して特別なイメージを持っている。だが、なんて優しい青年なんだ！」

ペーター・ボスはOmroep Brabantのマスタークラスで、ノア・ラングにまつわる印象的な逸話を明かした。PSVの指揮官は、このアタッカーについて、多くの人が知らないと自身が考える一面を語っている。

「これは本当に楽しくて、特別な話なんだ」とボスは切り出した。「みんな、ノアに対してかなり独特なイメージを持っている。でも、なんて優しい子なんだ！ 本当に優しい子だよ」

その後、ボスは2023年夏にマリク・ティルマンがPSVに加入した際のことに言及した。「私はこれまでの人生で、マリク・ティルマンほど内気な若者に会ったことがない。彼と話していると、地面を見ているんだ。ものすごくシャイなんだよ」

「2週間後、私は彼を呼んで、元気にしているか、ここで楽しくやれているかを聞いた。誰と一緒に過ごしているのか、とね。すると彼は『ノアの家に招待された』と言ったんだ」

その後、ボスがうれしい驚きをもって反応すると、ティルマンはさらに続けた。「彼はこう言った。『そう、ノアが理容師を呼んでくれて、みんなそこで髪を切ってもらったんだ』ってね。ノアはそういうことをするんだよ。本当に素晴らしいだろう！ そこが私は好きなんだ」とボスは語った。

ラングは昨夏、2500万ユーロでナポリに売却され、ガラタサライへのレンタル期間を経て、現在は再び戻ってきている。水曜日は規律違反による出場停止処分のため試合メンバーから外れたが、すでにすべて解決したとみられている。

ティルマンも同じく昨夏にPSVを去った。3500万ユーロでバイエル・レバークーゼンへ移籍し、そこで今もなお本来のベストフォームを模索している。