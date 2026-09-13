ペーター・ボス監督がPSVでの選考で驚きを与え、先発メンバーを大幅に入れ替えた

フィリップス・スタディオンでゴールマウスを守るのはマテイ・コヴァル。マウロ・ジュニオールは出場停止明けで復帰し、左サイドバックでフィリプ・コスティッチに代わって入る。右にはセルジーニョ・デストが入り、ルートシャレル・ヘールトライダとアルマンド・オビスポがスパルタのFWを抑えにかかる。

ポール・ヴァナーは木曜日のシャフタール・ドネツク戦でそれほど大きな印象を残せなかったが、今回もボス監督の信頼を得た。ティルは1列前に上がり、その結果マイナンスがトップ下で先発する。好調の佐野航大が、日曜日のアイントホーフェンの中盤を完成させる。前線では、ボス監督がスパルタとのホームゲームに向けて大幅にメンバーを入れ替えた。アミル・ブアムディとエスミル・バイラクタレヴィッチが両ウイングから脅威を生み出し、ティルが最前線に入る。大きく変更された先発メンバーで、PSVは首位AZを追走し続けなければならない。

PSV先発メンバー: コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；佐野、ヴァナー、マイナンス；ブアムディ、ティル、バイラクタレヴィッチ

スパルタ・ロッテルダム先発メンバー: