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ライブ
imago-sport-1082832895.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal

翻訳者：

ペーター・ボス監督がPSVでの選考で驚きを与え、先発メンバーを大幅に入れ替えた

PSVアイントホーフェン 対 スパルタ・ロッテルダム
PSVアイントホーフェン
スパルタ・ロッテルダム
エールディビジ
PSVは日曜日、フレンドーロテレイ・エールディビジの週末最終戦でスパルタ・ロッテルダムと対戦する。ピーター・ボス監督は複数の変更を加え、スベン・マイナンスとアミル・ブアムディらを先発に起用した。さらに、フース・ティルが1トップで先発する。

フィリップス・スタディオンでゴールマウスを守るのはマテイ・コヴァル。マウロ・ジュニオールは出場停止明けで復帰し、左サイドバックでフィリプ・コスティッチに代わって入る。右にはセルジーニョ・デストが入り、ルートシャレル・ヘールトライダとアルマンド・オビスポがスパルタのFWを抑えにかかる。

ポール・ヴァナーは木曜日のシャフタール・ドネツク戦でそれほど大きな印象を残せなかったが、今回もボス監督の信頼を得た。ティルは1列前に上がり、その結果マイナンスがトップ下で先発する。好調の佐野航大が、日曜日のアイントホーフェンの中盤を完成させる。前線では、ボス監督がスパルタとのホームゲームに向けて大幅にメンバーを入れ替えた。アミル・ブアムディとエスミル・バイラクタレヴィッチが両ウイングから脅威を生み出し、ティルが最前線に入る。大きく変更された先発メンバーで、PSVは首位AZを追走し続けなければならない。

PSV先発メンバー: コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；佐野、ヴァナー、マイナンス；ブアムディ、ティル、バイラクタレヴィッチ

スパルタ・ロッテルダム先発メンバー:

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