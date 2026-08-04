クリス・ウールツは、ペーター・ボスがPSVでシーズンを最後まで戦い抜くことはないと予想している。「効果はもう薄れている」と考えており、エイントホーフェンの成功指揮官は近いうちに解任されるとみている。

月曜夜のNieuws van de Dagでは、PSVの状況が取り上げられた。エイントホーフェンは移籍市場でまだそれほど活発に動いておらず、先週日曜にはヨハン・クライフ・スハールの一戦でブラバント州のクラブがAZ相手に0-4の大敗を喫した。

ウールツは、ボスにとって今季は大きな問題を抱えることになると見ている。「ボスは新しい代表監督になるべきだったが、今は後手に回っている。日曜を終えて、彼はPSV内部でプレッシャーにさらされている。このままのパフォーマンスが続けば、シーズンを最後まで迎えることはないだろう」

同じく番組に出演していたブラム・モスコヴィッチは、その見方をばかげていると一蹴した。「たった1試合を根拠に、そんなことは言えないでしょう？」と、この弁護士は反論した。

「いや、より問題なのはメンタリティーだ。こうしたグループの構成もある……。彼は今、4年目に入ろうとしている。監督にとってそれはとても長い。たいてい、その頃には効果が切れているものだ」とウールツは述べた。

「私はペーターのことをとてもよく知っている。フェイエノールトで一緒に仕事をしたことがある。とても感じのいい人物で、優れた分析家でもある。だが、彼は今のPSVに長くいすぎる」と、このスポーツマーケターは締めくくった。



